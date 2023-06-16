Редкий парад планет в июне 2023: увидят ли его украинцы

Сразу пять планет, а именно Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий, в ближайшие дни будут расположены около друг к другу, и это событие можно будет увидеть на восходе перед восходом Солнца в субботу, 17 июня.

Об этом пишет ScienceAlert.

Считается, что это очень редкое планетарное выравнивание и, возможно, эти планеты трудно различить среди ярких звезд, и для этого может понадобиться бинокль или небольшой телескоп. Хотя эти планеты можно увидеть в таком порядке уже 16 июня.

Приблизительно за час до восхода Солнца в субботу, 17 июня, нужно смотреть на восток. Ярче всего из 5 планет будет виден Юпитер, который легко обнаружить даже невооруженным глазом.

После того, как вы увидите Юпитер, нужно посмотреть немного вверх и вправо. На юго-востоке будет заметен Сатурн, который будет не столь ярким и большим, как Юпитер, но эту планету также можно увидеть невооруженным глазом.

Далее следует поискать Меркурий, который будет немного левее и ниже Юпитера, и эту планету можно найти еще без специальных устройств.

По словам астрономов, это явление называют парадом планет, хотя на самом деле планеты не выстраиваются в одну линию, и это скорее визуальное явление, когда с Земли можно увидеть, что некоторые планеты расположены около друг к другу и находятся как бы на одной линии.

Напомним:

8 декабря жители почти всего северного полушария Земли стали свидетелями уникального события. В этот день Марс исчез. Это явление называется покрытие

исчез. Это явление называется покрытие 8 ноября часть света увидела полное лунное затмение , а следующее ожидается в 2025 году

, а следующее ожидается в 2025 году 25 октября Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года.

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