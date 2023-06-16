Редкий парад планет в июне 2023: увидят ли его украинцы

Все 5 планет будут видны в небе достаточно хорошо.
Сразу пять планет, а именно Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий, в ближайшие дни будут расположены около друг к другу, и это событие можно будет увидеть на восходе перед восходом Солнца в субботу, 17 июня.
Об этом пишет ScienceAlert.
Считается, что это очень редкое планетарное выравнивание и, возможно, эти планеты трудно различить среди ярких звезд, и для этого может понадобиться бинокль или небольшой телескоп. Хотя эти планеты можно увидеть в таком порядке уже 16 июня.
Приблизительно за час до восхода Солнца в субботу, 17 июня, нужно смотреть на восток. Ярче всего из 5 планет будет виден Юпитер, который легко обнаружить даже невооруженным глазом.
После того, как вы увидите Юпитер, нужно посмотреть немного вверх и вправо. На юго-востоке будет заметен Сатурн, который будет не столь ярким и большим, как Юпитер, но эту планету также можно увидеть невооруженным глазом.
Далее следует поискать Меркурий, который будет немного левее и ниже Юпитера, и эту планету можно найти еще без специальных устройств.
По словам астрономов, это явление называют парадом планет, хотя на самом деле планеты не выстраиваются в одну линию, и это скорее визуальное явление, когда с Земли можно увидеть, что некоторые планеты расположены около друг к другу и находятся как бы на одной линии.
Напомним:
- 8 декабря жители почти всего северного полушария Земли стали свидетелями уникального события. В этот день Марс исчез. Это явление называется покрытие
- 8 ноября часть света увидела полное лунное затмение, а следующее ожидается в 2025 году
- 25 октября Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года.
Читайте также: