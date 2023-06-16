Суд арестовал и отправил в СИЗО президента УАФ Павелко

Павелко был отправлен в СИЗО на 60 суток.

Шевченковский районный суд Львова в пятницу, 16 июня, изменил меру пресечения по делу президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Об этом информирует FootballHub.

Указывается. что на Павелко вместо запрета на выезд за пределы Киева наложили арест сроком до 10 июля.

"Теперь он будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней — до 14 августа этого года включительно", — говорится в сообщении.

Более того, залог в размере 9,88 миллиона гривен, который при Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Решение подлежит немедленному исполнению.

Что предшествовало?

Напомним, в конце октября 2022 года в доме президента УАФ Андрея Павелко прошли обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.

После чего Печерский суд назначил президенту Украинской ассоциации футбола и экс-нардепу Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста. Однако глава УАФ – снова на свободе.

В мае 2020 года Associated Press уже публиковала информацию о том, что высокопоставленный футбольный чиновник Украины Андрей Павелко попал под прицел следователей ФИФА и УЕФА в связи с выплатой национальной федерацией миллионов долларов на развитие.

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