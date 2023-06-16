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Сколько "Калибров" в Черном море держит Россия: данные ОК "Юг"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сколько "Калибров" в Черном море держит Россия: данные ОК "Юг"

Россия держит в Черном море 16 июня один корабль с "Калибрами" / Фото: ТАСС

В Силах обороны подчеркнули, что угроза ракетного удара остается актуальной.

Россия 16 июня уменьшила группировку своих кораблей в Черном море до семи, один из которых является носителем ракет "Калибр".

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Согласно сообщению, российская корабельная группировка в Черном море по состоянию на 16 июня уменьшена до семи кораблей. На боевом дежурстве россияне оставили один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами "Калибр".

"Угроза ракетного удара остается актуальной. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призвал Назаров.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 16 июня запустили по Украине два дрона-камикадзе Shahed. Они были уничтожены силами ПВО и обошлись без пострадавших и разрушений.

В Генштабе ВСУ также проинформировали, что в течение 15 июня российские захватчики нанесли пять ударов ракетами Х-101/Х-555 и Х-59, 60 авиаударов, устроили более 80 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть жертвы и раненые, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
1008
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