Первые четыре поезда Норвегия планирует передать летом этого года.
Норвегия передаст Украине 12 дизель-поездов, чтобы помочь с перевозкой гуманитарной помощи.
Об этом сообщил министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нигорд, сообщает Nettavisen.
Он заявил, что Украине необходима помощь с перевозкой гуманитарной помощи в условиях войны, которую развязала Россия, в том числе еды, поэтому Норвегия передаст Украине 12 дизель-поездов.
"Наверное, к лету мы можем отправить четыре из них, а за год, возможно, еще восемь", — сказал Нигорд.
"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они (украинцы — ред.) находятся в состоянии войны, и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи", — добавил министр.
Он подчеркнул, что норвежская нация хочет внести свою долю в помощь Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.
Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия выплатит дополнительные средства 50 тысячам пострадавших от войны украинцев.
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