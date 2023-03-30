Первые четыре поезда Норвегия планирует передать летом этого года.

Норвегия передаст Украине 12 дизель-поездов, чтобы помочь с перевозкой гуманитарной помощи.

Об этом сообщил министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нигорд, сообщает Nettavisen.

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Он заявил, что Украине необходима помощь с перевозкой гуманитарной помощи в условиях войны, которую развязала Россия, в том числе еды, поэтому Норвегия передаст Украине 12 дизель-поездов.

"Наверное, к лету мы можем отправить четыре из них, а за год, возможно, еще восемь", — сказал Нигорд.

"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они (украинцы — ред.) находятся в состоянии войны, и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи", — добавил министр.

Он подчеркнул, что норвежская нация хочет внести свою долю в помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия выплатит дополнительные средства 50 тысячам пострадавших от войны украинцев.

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