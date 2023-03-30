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Норвегія передасть Україні 12 дизель-поїздів

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Перші чотири потяги Норвегія планує передати вже влітку цього року.

Норвегія передасть Україні 12 дизель-поїздів, щоб допомогти з перевезенням гуманітарної допомоги.

Про це повідомив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд, повідомляє Nettavisen.

Він заявив, що Україні потрібна допомога з перевезенням гуманітарної допомоги в умовах війни, яку розвʼязала Росія, в тому числі їжі, тому Норвегія передасть Україні 12 дизель-поїздів.

"Напевно, до літа ми можемо відправити чотири з них, а протягом року, можливо, ще вісім", - сказав Нігорд.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони (українці, - ред.) перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - додав міністр.

Він наголосив, що норвежка нація хоче внести свою частку у допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжних машини

Крім того, ми раніше інформували, що Норвегія виплатить додаткові кошти 50 тисячам українців, які постраждали від війни.

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Дата публікації
Перегляди
70
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