Перші чотири потяги Норвегія планує передати вже влітку цього року.
Норвегія передасть Україні 12 дизель-поїздів, щоб допомогти з перевезенням гуманітарної допомоги.
Про це повідомив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд, повідомляє Nettavisen.
Він заявив, що Україні потрібна допомога з перевезенням гуманітарної допомоги в умовах війни, яку розвʼязала Росія, в тому числі їжі, тому Норвегія передасть Україні 12 дизель-поїздів.
"Напевно, до літа ми можемо відправити чотири з них, а протягом року, можливо, ще вісім", - сказав Нігорд.
"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони (українці, - ред.) перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - додав міністр.
Він наголосив, що норвежка нація хоче внести свою частку у допомогу Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжних машини.
Крім того, ми раніше інформували, що Норвегія виплатить додаткові кошти 50 тисячам українців, які постраждали від війни.
Читайте також: