Расстрел военного за "Слава Украине": Ермак сообщил, что имя бойца окончательно еще не установлено

Сейчас проходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано, отметил руководитель Офиса президента.

Имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в Сети, окончательно не установлено.

Об этом в общении с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает "РБК-Украина".

"Сейчас проходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", — сказал он.

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Напомним, 6 марта в Сети опубликовали видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты открыли огонь по украинцу после его слов: "Слава Украине!".

Активист Сергей Стерненко заметил, что перед казнью воина, вероятно, заставили копать себе могилу.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленника возбуждено уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

Отметим, региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины назвало имя воина ВСУ, которого жестоко казнили российские оккупанты. По их данным, это – Александр Мациевский.

Однако 30-я отдельная механизированная бригада имени Князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, погибшим военнослужащий бригады Тимофей Шадура. В пресс-службе бригады добавили, что военный считается пропавшим без вести от 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.

Все что известно о бойце, которого россияне расстреляли за лозунг "Слава Украине"

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