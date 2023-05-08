Ситуация в Бахмуте обострилась — ISW

Российские оккупанты продолжают штурмы Бахмута и перебрасывают туда свои силы.

Российские войска достигли определенных территориальных достижений в Бахмуте. Силы ЧВК "Вагнера" продвинулись дальше на запад в Бахмуте и вблизи Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута).

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны России заявило, что "вагнеровцы" захватили два квартала в северном и западном Бахмуте. Российский военный блогер утверждал, что силы группы "Вагнера" добились незначительного прогресса в северном Бахмуте и продолжали атаковать украинские позиции в западном и южном Бахмуте.

"Военкор", связанный с "Вагнером", утверждал, что артиллерия боевиков увеличила темп огня в районе Бахмута после поставки артиллерийских боеприпасов 7 мая из российского Минобороны.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов в ППК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ – министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ПВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ.

Впоследствии Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". По его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

"Мне, как и каждому небезразличному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", — написал Кадыров.

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