Оккупанты атакуют: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Оккупанты снова атаковали территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed". 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы - Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Остро Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Кураховое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы более 50 населенных пунктов.

"Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. В то же время родителям детей угрожают в случае отказа "эвакуировать" ребенка. На АЗС наблюдаются очереди за топливом", — говорится в сообщении.

В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыто и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне отмечено уничтожение документации этого учреждения.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удару по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Также наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.

Напомним, вечером воскресенья, 7 мая, и в ночь на понедельник, 8 мая, оккупанты обстреляли территорию Украины. Пока известно о разрушении по меньшей мере в двух регионах. Обо всех подробностях атаки — читайте в новости.

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