Сколько Украине стоит война: Шмыгаль ошарашил суммой

На сегодняшний день государство держится благодаря финансовой поддержке от партнеров, кредитам и грантам.

Расходы Украины на войну и поддержку ВСУ составляют около 2 трлн грн в год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на конференции послов Украины 3 августа, сообщает "Укринформ".

"Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", – сказал глава правительства.

Он добавил, что в мирный период доходная часть госбюджета составила 1,3 трлн. грн. Сегодня же Украина держится благодаря финансовой поддержке от партнеров, а еще благодаря кредитам и грантам.

Какая ситуация с экономикой Украины

Шмыгаль также сообщил, что во время полномасштабной войны Украина потеряла около 30% экономики и предприятий. Потеряно 3,5 млн рабочих мест. В первый год полномасштабного вторжения Украина лишилась 29,5% ВВП.

"Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительного роста по сравнению с прошлым годом", – отметил премьер.

По его словам, Украине удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости: "39 млрд гривен сегодня в Национальном банке на остатках".

"Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом измерении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах, можете сравнить", – обратился Шмыгаль к собравшимся.

Сколько на войну тратят Россия и Украина

Напомним, по оценкам британской разведки на конец июня, Россия на войну против Украины планирует потратить около 6,6 трлн руб. (85,8 млрд долл.) в течение 2023 года. Именно столько составляет военный бюджет страны-агресора на этот год.

Заметим, накануне издание Financial Times сообщило, что, несмотря на санкции и конфликт между "башнями Кремля", режим в России до сих пор считает, что может позволить себе длительную войну против Украины. Военный бюджет РФ все еще наполнен деньгами от продажи энергоносителей, а центробанк может пойти на дальнейшую девальвацию рубля. Это облегчит выплаты военным, работникам оборонной промышленности и спецслужбам.

В середине июля глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что расходы Украины на безопасность и оборону в 2023 году составят 1,66 трлн. грн. или 54% от всех плановых расходов госбюджета.

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