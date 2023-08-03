Скільки Україні коштує війна: Шмигаль ошелешив сумою

На сьогодні держава тримається завдяки фінансовій підтримці від партнерів, кредитам та грантам.

Витрати України на війну та підтримку ЗСУ становлять близько 2 трлн грн на рік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на конференції послів України 3 серпня, повідомляє "Укрінформ".

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", – сказав очільник уряду.

Він додав, що в мирний період дохідна частина держбюджету становила 1,3 трлн грн грн. На сьогодні ж Україна тримається завдяки фінансовій підтримці від партнерів, а ще завдяки кредитам та грантам.

Яка ситуація з економікою України

Шмигаль також поінформував, що під час повномасштабної війни Україна втратила близько 30% економіки та підприємств. Втрачені 3,5 млн робочих місць. У перший рік повномасштабного вторгнення Україна втратила 29,5% ВВП.

"Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", – зауважив прем’єр.

За його словами, Україні вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності: "39 мільярдів гривень сьогодні у Національному банку на залишках".

"Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти", – звернувся Шмигаль до присутніх.

Скільки на війну витрачають Росія та Україна

Нагадаємо, за оцінками британської розвідки на кінець червня, Росія на війну проти України планує витратити близько 6,6 трлн руб. (85,8 млрд дол.) протягом 2023 року. Саме стільки становить військовий бюджет країни-агресоркии на цей рік.

Зауважимо, напередодні видання Financial Times повідомило, що попри санкції і конфлікт між "вежами Кремля", режим у Росії досі вважає, що може дозволити собі тривалу війну проти України. Військовий бюджет РФ все ще наповнений грошима від продажу енергоносіїв, а центробанк може піти на подальшу девальвацію рубля. Це полегшить виплати військовим, працівникам оборонної промисловості і спецслужбам.

У середині липня очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що витрати України на безпеку та оборону 2023 року становитимуть 1,66 трлн грн або 54% від усіх планових видатків держбюджету.

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