Гетманцев розповів, скільки витрачає держава, щоб протистояти РФ

2023 року Україна на оборону витратить більше, ніж торік.

Витрати України на безпеку та оборону 2023 року перевищать 1 трильйон гривень.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише видання Телеграф.

З його слів, нинішні показники витрат будуть у кілька разів перевищувати цифри 2022 року.

"Планові військові видатки до кінця року становитимуть 1,66 трлн грн або 54% від усіх планових видатків держбюджету. Поточне навантаження навіть ще більше: ми бачимо, що за підсумками перших п'яти місяців видатки на оборону, безпеку, правопорядок — це 60% у структурі видатків зведеного бюджету", — зазначив Гетманцев.

За інформацією політика, минулорічні витрати України на безпеку й оборону були на рівні 1,54 трлн грн.

"За рахунок податкових і неподаткових доходів держбюджету (без міжнародних грантів) їх було профінансовано на 1,3 трлн грн, які ми покрили за рахунок внутрішніх запозичень та емісії НБУ", — підкреслив Гетманцев.

Він також розповів, що з огляду на війну з агресором, яка триває, Україна продовжить зміцнювати свою оборону. Але цього року ситуація з витратами дещо відрізнятиметься, оскільки в Національному банку вирішили не вдаватися до емісійного покриття дефіциту бюджету.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу і по кожному напрямку досягнуто конкретних результатів, які повинні наблизити перемогу.

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