Гетманцев рассказал, сколько тратит государство, чтобы противостоять РФ

В 2023 году Украина на оборону потратит больше, чем в прошлом.

Расходы Украины на безопасность и оборону в 2023 году превысят 1 триллион гривен.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет издание Телеграф.

По его словам, нынешние показатели издержек будут в несколько раз превышать цифры 2022 года.

"Плановые военные расходы до конца года составят 1,66 трлн грн или 54% всех плановых расходов госбюджета. Текущая нагрузка даже еще больше: мы видим, что по итогам первых пяти месяцев расходы на оборону, безопасность, правопорядок — это 60% в структуре расходов сводного бюджета", — отметил Гетманцев.

По информации политика, прошлогодние расходы Украины на безопасность и оборону составили 1,54 трлн грн.

"За счет налоговых и неналоговых доходов госбюджета (без международных грантов) они были профинансированы на 1,3 трлн грн, которые мы покрыли за счет внутренних заимствований и эмиссии НБУ", — подчеркнул Гетманцев.

Он также рассказал, что, учитывая продолжающуюся войну с агрессором, Украина продолжит укреплять свою оборону. Но в этом году ситуация с расходами будет несколько отличаться, поскольку в Национальном банке решили не прибегать к эмиссионному покрытию дефицита бюджета.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что украинская экономика адаптировалась к условиям военного времени и по каждому направлению достигнуты конкретные результаты, которые должны приблизить победу.

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