Уровень ракетной угрозы высок: сколько "Калибров" РФ есть в Черном море

По состоянию на четверг, 13 июля, в Черном море находится три российских ракетоносителя: два – надводных, один – подводный. Общее снаряжение – до 18 "Калибров".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Кроме того, в акватории Азовского моря флот страны-агрессорки России насчитывает девять кораблей.

Украинцев просят не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге и переходить к укрытиям. Ведь уровень угрозы ракетных ударов – высок. Представитель ВСУ также отмечает: не стоит приближаться и прикасаться к неизвестным и подозрительным предметам.

"Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки. Высока остается и минная угроза на деоккупированном правобережье и побережье Черного моря", — подчеркнул Назаров.

Напомним, днем 13 июля во время воздушной тревоги в ряде областей есть угроза баллистического вооружения. По состоянию на 10:47 воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме того, ночью во время воздушной тревоги оккупанты совершили атаку на Украину: в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и дронов. Россияне ночью наносили удары дронами, "Калибрами" и "Искандерами". Силы ПВО уничтожили все 20 дронов и два "Калибра".

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