"Премиевали" себя на почти 1 000 000 грн: разоблачены руководители учебного центра НГУ

Фигурантам дела объявлены подозрения в небрежном отношении к военной службе и злоупотреблении властью или служебным положением.

СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии Украины, которые безосновательно насчитали почти миллион гривен в качестве доплаты за непосредственное участие в боевых действиях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Там уточнили, что вместе с ДБР и при содействии нового руководства Нацгвардии ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений НГУ.

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Чиновники этого учебного центра безосновательно начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн. Эта доплата предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях, однако участники оборудки не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

Выяснилось, что с сентября по декабрь 2022 года фигуранты дела незаконно "премиевали" себя на общую сумму почти 1 млн грн.

"По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них – трое старших офицеров", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ разоблачила коррупцию в руководстве учебного центра Нацгвардии/Фото: Пресс-центр СБУ

Там добавили, что инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты того, что чиновники нанесли ущерб госбюджету Украины.

На основании собранных доказательств руководителю учебного центра НГУ поставлено сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе. А троим его подчиненным объявлено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

Напомним, накануне СБУ в Одессе разоблачила коррупционную схему в военном квартирно-эксплуатационном управлении и задержала тамошнего чиновника, требовавшего 400 тыс. грн "откатов" за строительство казарм для мобилизованных.

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