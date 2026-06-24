Уничтожены станции «Газпрома» и более 6 млн долларов убытков – легион «Свобода России» раскрыл подробности операции

Легион «Свобода России» / © interfax.com.ua

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Шесть уничтоженных газораспределительных станций «Газпрома» , более 6 млн долларов ущерба нанесла работа легиона «Свобода России» на территории Московской и Тверской областей РФ.

Об этом сообщила пресс-служба легиона.

По информации, обнародованной подразделением, в результате агентурной работы легионера на территории РФ было ликвидировано шесть ключевых газораспределительных объектов в двух областях РФ.

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В Легионе отмечают, что рассматривают российский энергетический сектор как один из ключевых ресурсов, благодаря которым Кремль продолжает финансировать войну против Украины и поддерживать функционирование репрессивного государственного аппарата. По мнению организации, доходы от экспорта нефти и газа на протяжении многих лет использовались для обеспечения военных нужд, деятельности силовых структур и сохранения политической монополии властей.

Информация об операции обнародована после успешного завершения вывода участника операции с территории России и его присоединения к Легиону в качестве рекрута.

Легион «Свобода России» также заявил о намерении и дальше противодействовать структурам и механизмам, которые, по его убеждению, обеспечивают устойчивость российского режима и его способность продолжать агрессию против Украины.

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