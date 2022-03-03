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В Чернигове программисты создали сервис помощи "Вкрай"

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В Чернигове программисты создали сервис помощи "Вкрай"

В Чернигове программисты создали сервис помощи "Украй" / УНИАН

Он помогает доставлять крайне необходимые людям вещи: еду, лекарства, детское питание и прочее.

Программисты из Чернигова начали разрабатывать сервис еще в первые дни, когда возникла необходимость помогать людям. Об этом рассказывает соучредитель компаний "Mister.Am" и "Dots Platform" Ярослав Цыганенко. Сервис работает в Telegram.

Операторы, которые обрабатывают заказы, находятся в Западной Украине, ведь именно там есть почти бесперебойный доступ в Интернет. Все они работают на волонтерских началах. Стать волонтером может не каждый. Для этого необходимо пройти верификацию и предоставить данные паспорта, номер телефона, а также сфотографировать себя с паспортом. Лишь после верификации волонтер получает личный пароль для входа в систему. Также он должен указать, в каких районах может оказать помощь.

По словам Ярослава Цыганенко: "Волонтер берет заказ ближайших к нему районов, чтобы он мог туда добраться. В системе отмечается статус каждого заказа, его время, доставка и кто из волонтеров его взял на выполнение. Мы не пропустим таким образом ни одного важного заказа".

Пока сервис работает только в Чернигове, но в будущем планируется подключить и другие города.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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