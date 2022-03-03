В Чернигове программисты создали сервис помощи "Вкрай"

Он помогает доставлять крайне необходимые людям вещи: еду, лекарства, детское питание и прочее.
Программисты из Чернигова начали разрабатывать сервис еще в первые дни, когда возникла необходимость помогать людям. Об этом рассказывает соучредитель компаний "Mister.Am" и "Dots Platform" Ярослав Цыганенко. Сервис работает в Telegram.
Операторы, которые обрабатывают заказы, находятся в Западной Украине, ведь именно там есть почти бесперебойный доступ в Интернет. Все они работают на волонтерских началах. Стать волонтером может не каждый. Для этого необходимо пройти верификацию и предоставить данные паспорта, номер телефона, а также сфотографировать себя с паспортом. Лишь после верификации волонтер получает личный пароль для входа в систему. Также он должен указать, в каких районах может оказать помощь.
По словам Ярослава Цыганенко: "Волонтер берет заказ ближайших к нему районов, чтобы он мог туда добраться. В системе отмечается статус каждого заказа, его время, доставка и кто из волонтеров его взял на выполнение. Мы не пропустим таким образом ни одного важного заказа".
Пока сервис работает только в Чернигове, но в будущем планируется подключить и другие города.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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