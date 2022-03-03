В Чернигове программисты создали сервис помощи "Вкрай"

Он помогает доставлять крайне необходимые людям вещи: еду, лекарства, детское питание и прочее.

Программисты из Чернигова начали разрабатывать сервис еще в первые дни, когда возникла необходимость помогать людям. Об этом рассказывает соучредитель компаний "Mister.Am" и "Dots Platform" Ярослав Цыганенко. Сервис работает в Telegram.

Операторы, которые обрабатывают заказы, находятся в Западной Украине, ведь именно там есть почти бесперебойный доступ в Интернет. Все они работают на волонтерских началах. Стать волонтером может не каждый. Для этого необходимо пройти верификацию и предоставить данные паспорта, номер телефона, а также сфотографировать себя с паспортом. Лишь после верификации волонтер получает личный пароль для входа в систему. Также он должен указать, в каких районах может оказать помощь.

По словам Ярослава Цыганенко: "Волонтер берет заказ ближайших к нему районов, чтобы он мог туда добраться. В системе отмечается статус каждого заказа, его время, доставка и кто из волонтеров его взял на выполнение. Мы не пропустим таким образом ни одного важного заказа".

Пока сервис работает только в Чернигове, но в будущем планируется подключить и другие города.