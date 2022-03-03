Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Чернігові програмісти створили сервіс допомоги "Вкрай"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Чернігові програмісти створили сервіс допомоги "Вкрай"

В Чернігові програмісти створили сервіс допомоги "Вкрай" / УНІАН

Він допомагає доставляти вкрай необхідні людям речі: їжу, ліки, дитячі продукти харчування та інше.

Програмісти з Чернігова почали розробляти сервіс ще в перші дні, коли з'явилася необхідність допомагати людям. Про це розповідає співзасновник компаній "Mister.Am" та "Dots Platform" Ярослав Циганенко. Сервіс працює в Telegram.

Оператори, які обробляють замовлення, наразі знаходяться в Західній Україні, адже саме там є майже безперебійний доступ до Інтернету. Всі вони працюють на волонтерських засадах. Стати волонтером може не кожен. Для цього необхідно пройти верифікацію та надати: дані паспорту, номер телефону, а також сфотографувати себе з паспортом. Лише після верифікації волонтер отримує особистий пароль для входу в систему. Також він повинен вказати, в яких районах може надати допомогу.

За словами Ярослава Циганенка: "Волонтер бере замовлення найближчих до нього районів аби він міг туди дістатися. В системі відзначається статус кожного замовлення, його час, доставка і хто з волонтерів його взяв на виконання. Ми не пропустимо таким чином жодного важливого замовлення".

Наразі сервіс працює лише в Чернігові, але в майбутньому планується підключити і інші міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація