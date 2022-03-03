В Чернігові програмісти створили сервіс допомоги "Вкрай"

Він допомагає доставляти вкрай необхідні людям речі: їжу, ліки, дитячі продукти харчування та інше.

Програмісти з Чернігова почали розробляти сервіс ще в перші дні, коли з'явилася необхідність допомагати людям. Про це розповідає співзасновник компаній "Mister.Am" та "Dots Platform" Ярослав Циганенко. Сервіс працює в Telegram.

Оператори, які обробляють замовлення, наразі знаходяться в Західній Україні, адже саме там є майже безперебійний доступ до Інтернету. Всі вони працюють на волонтерських засадах. Стати волонтером може не кожен. Для цього необхідно пройти верифікацію та надати: дані паспорту, номер телефону, а також сфотографувати себе з паспортом. Лише після верифікації волонтер отримує особистий пароль для входу в систему. Також він повинен вказати, в яких районах може надати допомогу.

За словами Ярослава Циганенка: "Волонтер бере замовлення найближчих до нього районів аби він міг туди дістатися. В системі відзначається статус кожного замовлення, його час, доставка і хто з волонтерів його взяв на виконання. Ми не пропустимо таким чином жодного важливого замовлення".

Наразі сервіс працює лише в Чернігові, але в майбутньому планується підключити і інші міста.