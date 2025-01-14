В Харькове – взрывы: что известно

В Харькове слышны звуки взрывов. Известно, что в направлении города было зафиксировано КАБы.

Об этом сообщали Воздушные Силы ВС Украины 0 16:54 14 января.

"Пуски управляемых авиационных бомб враждебной тактической авиацией в Харьковскую область", — говорится в сообщении.

Речь также шла о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на границе Сумщины и Харьковщины.

Ранее в некоторых областях Украины также звучала воздушная тревога. Враг атаковал "Шахедами" Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Сумскую области.

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