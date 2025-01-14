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У Харкові — вибухи: що відомо

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У Харкові — вибухи: що відомо

Повітряна тривога у Харкові / Фото: ТСН.ua

Жителів закликали перебувати в укриттях.

У Харкові чутно звуки вибухів. Відомо, про те, що у напрямку міста було зафіксовано КАБи.

Про це повідомляли Повітряні Сили ЗС України 0 16:54 год 14 січня.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Також йшлося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі Сумщини і Харківщини. 

Раніше у деяких областях України також лунала повітряна тривога. Ворог атакував "Шахедами" Черкаську, Полтавську, Кіровоградську і Сумську області.

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