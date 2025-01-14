У Харкові — вибухи: що відомо

Жителів закликали перебувати в укриттях.
У Харкові чутно звуки вибухів. Відомо, про те, що у напрямку міста було зафіксовано КАБи.
Про це повідомляли Повітряні Сили ЗС України 0 16:54 год 14 січня.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні.
Також йшлося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі Сумщини і Харківщини.
Раніше у деяких областях України також лунала повітряна тривога. Ворог атакував "Шахедами" Черкаську, Полтавську, Кіровоградську і Сумську області.
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