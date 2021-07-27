В Украину поставили партию сверхсовременных самосвалов MAN

Они будут предназначены для строительства дорог.

В Украине появились сверхсовременные грузовика MAN.

Об этом говорится на официальном Facebook-странице MANTruck & BusUkraine в Facebook.

Отмечается, что всего было передано 55 новеньких автомобилей. Среди них 40 самосвалов модели MAN TGS 41.400 колесной формулы 8х4, оборудованных кузовом Meiller Kipper P436 с задней разгрузкой. Им компанию также составили 12 самосвалов MAN TGS 33.360 (6х4) BB с кузовом трехсторонней разгрузки — Meiller Kipper D321.

Кроме того, в списке присутствуют два седельных тягача TGX 18.440 SA для перевозки строительных материалов, а также один бетоносмеситель на базе MAN TGS 41.400 с барабанной установкой марки Liebherr.

facebook.com/MANTruckBusUkraine

Все эти грузовики предназначены для строительства дорог. Поэтому, сразу после передачи этих транспортных средств, они все отправились на свою "работу".

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились грузовики MAN нового поколения.

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