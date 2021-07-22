Что такое Discord и как им пользоваться

Что такое Discord и как им пользоваться

Discord: как установить, создать аккаунт и свой сервер.

Discord – сервис для общения онлайн с помощью видео, голоса или текста. Особо популярен среди геймеров, стримеров и киберспортсменов. С приходом пандемии его функции стали более востребованы, и Discord все чаще используют для образования и работы.

В этой статье мы разберем, как установить Discord, создать аккаунт и свой сервер.

Как установить Discord

Сервис можно установить на смартфон, скачав приложение для iOS или Android. Однако программа лучше подходит для ПК, ее можно установить на Windows или Mac. Также существует браузерная версия Discord.

Как зарегистрироваться в Discord

Регистрация на сервисе довольно простая, нужно лишь ввести адрес своей электронной почты, придумать логин и пароль. Также вас попросят ввести дату рождения. Чтобы получить доступ к основным возможностям Discord, обязательно подтвердите свой почтовый адрес. Для этого нужно будет лишь перейти по ссылке, которая придет в письме от сервиса.

Как выбрать украинский язык интерфейса

В Discord есть украинская локализация. Язык можно сменить в настройках. Для этого нажмите на изображение шестеренки в левом нижнем углу рядом со своим именем пользователя.

В настройках вы также можете выбрать параметры конфиденциальности и безопасности, оформить профиль, подключить свои аккаунты в соцсетях, на Twitch и YouTube или игровые профили.

Советуем ознакомиться с различными настройками и выбрать те, которые вам удобны.

Как добавить друзей, присоединиться к серверу или создать собственный

На серверы популярных стримеров и киберспортивных организаций вы можете попасть по ссылке-приглашению. Друга можно добавить, введя его тег в поиске на главной странице.

Также вы можете присоединяться к публичным серверам. Их список доступен в отдельной вкладке в левом верхнем углу.

Чтобы создать собственный сервер, нажмите на кнопку выше той, которую выбирали для поиска. Вам предложат воспользоваться готовым шаблоном или создать собственный.

Для него нужно будет выбрать название и пиктограмму.

После останется лишь добавить других участников и наслаждаться общением.

Как пригласить участников на свой сервер в Discord

Чтобы пригласить кого-то на свой сервер, нажмите на кнопку "Пригласить своих друзей", которая появится сразу после его создания. Или воспользуйтесь кнопкой "Пригласить людей" в верхнем левом углу. После вы получите ссылку, перейдя по которой, любой сможет присоединиться к вашему сообществу.

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