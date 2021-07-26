К академии NAVI присоединился 13-летний украинский игрок в CS:GO

13-летний Адам "froz1k" Нагорный присоединился к академии Natus Vincere по CS:GO.

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о присоединении нового игрока к академии по CS:GO. В нее приняли 13-летнего украинца Адама "froz1k" Нагорного, у которого свыше 3000 elo на платформе FACEIT и 53% винрейт по итогам 2631 матча.

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Сам froz1k рад представившейся возможности показать свои силы и выйти на новый уровень игры. Он также отметил, что всегда восхищался игрой Natus Vincere.

Адам стал вторым 13-летним украинцем, которого приняли в академию Natus Vincere. 25 февраля к ней также присоединился Дмитрий "Dem0N" Мирошниченко. Другие участники несколько старше.

К академии относят команды NAVI Junior и NAVI Youth. В составе Junior три игрока из Украины и два – из России, их возраст – от 15 до 20 лет. В Youth, помимо Dem0N, входят 15-летний россиянин Влад "latt1kk" Выдрин и 16-летний украинец Даниил "headtr1ck" Валитов.

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Ярчайший участник молодежной программы клуба – 18-летний украинец Валерий "B1t" Ваховский, который уже вошел в основной состав Natus Vincere по CS:GO.

CS:GO-академия NAVI продолжает набор игроков. Среди критериев отбора – возраст от 13 до 16 лет и высокий elo на FACEIT.

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