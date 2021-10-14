Помогите Людмиле победить рак

Женщина проходит лечение в Черкасской области

В начале мая 2020 года Людмиле диагностировали рак печеночного угла ободочной кишки на IV стадии.

«Не надо объяснять, насколько это страшный диагноз, особенно если речь идет о жизни самого родного человека. К сожалению, лечение требует немалых денег: одна единица препарата,который используется для проведения процедуры, стоит 11 200 грн., для курса необходимы три ампулы. Как итог, один курс обходится в 33 600 грн. без учета дополнительных лекарств», - рассказывала дочь Люди, когда та только начинала лечение.

Благодаря неравнодушным, в том числе и читателям ТСН.ua, которые помогали женщине средствами на лечение, Люда смогла пройти длительную терапию и даже достигла ремиссии. Жизнь началась налаживаться. "С того момента, благодаря общей помощи и поддержке, мама прошла 12 курсов химиотерапии. В начале января этого года была проведена операция по удалению метастазов из печени в Национальном Институте Рака в Киеве. Операция прошла хорошо и последующие обследования показали, что болезнь отступила. Мама находилась в ремиссии 9 месяцев, но последние анализы показали, что случился рецидив и врач назначил повторное прохождение химиотерапии ", - рассказывает дочь женщины.

Сейчас назначено снова 8 курсов новой химии и семья вынуждена вновь обращаться за помощью к чужим им людей. "Цена препарата, которым проводится лечение, составляет 33 600 грн для одного курса. По этой причине, вынуждены вновь попросить всех неравнодушных о помощи. Будем благодарны за любое содействие", - добавляет девушка.

Реквизиты для помощи::

ПриватБанк 5168757358751990

Лопуляк Людмила Николаевна.

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