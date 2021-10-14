Допоможіть Людмилі здолати рак

Жінка проходить лікування на Черкащині

На початку травня 2020 року Людмилі діагностували рак печінкового кута ободової кишки на IV стадії.

«Не треба пояснювати, наскільки це страшний діагноз, особливо якщо мова йде про життя рідної людини. На жаль, лікування потребує чималих грошей: одна одиниця препарату, який використовується для проводження процедури, коштує 11 200 грн., для курсу необхідні три ампули. Як підсумок, один курс обходиться в 33 600 грн. без урахування додаткових ліків», - розповідала донька Люди, коли та лише починала лікування.

Завдяки небайдужим, зокрема і читачам ТСН.ua, які допомагали жінці коштами на лікування, Люда змогла пройти тривалу терапію і навіть досягнула ремісії. Життя почалось налагоджуватись. "З того моменту, завдяки загальній допомозі і підтримці, мама пройшла 12 курсів хіміотерапії. На початку січня цього року була проведена операція з видалення метастазів з печінки в Національному Інституті Раку в Києві. Операція пройшла добре і наступні обстеження показали, що хвороба відійшла. Мама перебувала в ремісії 9 місяців, але останні аналізи показали, що стався рецидив і лікар призначив повторне проходження хіміотерапії", - розповідає донька жінки.

Зараз призначено знову 8 курсів нової хімії і родина вимушена знову звертатись за допомогою до чужих їм людей. "Ціна препарату, яким проводиться лікування, становить 33 600 грн для одного курсу. З цієї причини, змушені знову попросити всіх небайдужих про допомогу. Будемо вдячні за будь-яке сприяння", - додає дівчина.

Реквізити для допомоги::

ПриватБанк 5168 7573 5875 1990

Лопуляк Людмила Миколаївна.

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