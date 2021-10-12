В Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы и помидоры

В Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы и помидоры

Такая ценовая тенденция связана, в частности, с ростом цен на газ.

В зимний и весенний периоды 2022 года в Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы, помидоры и другие овощи.

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Как сообщают аналитики EastFruit, ценовые уровни могут оказаться запредельными для большинства украинских потребителей.

"Цены на тепличные овощи начали быстро расти уже сейчас. Поэтому не исключено, что еще до нового года цены на огурцы, помидоры и перец обновят исторические рекорды", — говорится в сообщении.

Среди основных причин — резкое повышение цен на газ и другие энергоносители, необходимые для теплиц, подорожание удобрений и международных перевозок. Аналитики сообщают, что в результате рекордного роста цен на газ в Европе уже сейчас серьезно страдают тепличные хозяйства Германии, Польши и других стран ЕС.

Из-за повышенного спроса могут резко подорожать импортные овощи из теплых стран, в частности из Турции, которая является главным поставщиком огурцов и помидоров в Украину во время зимне-весеннего периода.

Стоит отметить, что цены на газ в Европе бьют рекорды. Почти две тысячи долларов — столько стоила 6 октября тысяча кубометров топлива в главном европейском хабе. В Европе подозревают шантаж Москвы, чтобы продавить сертификацию "Северного потока-2".

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