Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 19 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 412 человек, 7 630 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 633 человека, а 164 387 человек вакцинировано против COVID-19. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 597 275 человек;

выздоровели — 2 311 991 человек;

летальных исходов — 59 935;

проведено ПЦР-тестов — 13 442 985.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу — 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 124 223 прививки.

Коронавирус в Украине: Ляшко назвал вспышку заболеваемости "итальянским сценарием"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку