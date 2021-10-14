Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 19 тисяч.

В Україні станом на ранок 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 412 людей, 7 630 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 633 особи, а 164 387 людей вакциновано проти COVID-19. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 597 275 осіб;

одужало – 2 311 991 особа;

летальних випадків – 59 935;

проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення.

Коронавірус в Україні: Ляшко назвав спалах захворюваності "італійським сценарієм"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання