Помогите спасти жизнь Оксане

Женщине приходится бороться с онкологией.

8 тысяч долларов нужны на лечение Оксаны Краевской.

Ее история болезни началась с конца прошлого года, из-за дискомфорта в желудочно-кишечном тракте она обратилась к врачам, которые диагностировали тогда лишь незначительные расстройства, но как оказалось впоследствии, то уже были симптомы онкологии.

Через несколько месяцев состояние Оксаны ухудшилось настолько, что начались более тщательные исследования, летом этого года ей диагностировали карценому желудке уже на 4 стадии.

Семья начала искать спасение для женщины за границей, надежду подарила турецкий больница. Они дают хорошие прогнозы в случае непрерывного и дорогостоящего лечения.

«Оксана перенесла 5 курсов химиотерапии. Состояние на данный момент положительное. Онкомаркеры стабильно снижаются. Хирург-онколог дает шансы на жизнь! Но нужна сумма в 8 000 долларов Часть сумму мы собрали, но больше не знаем откуда брать деньги. Помогите спасти мою жену», — просит муж Оксаны.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка:

4149 4993 4771 8668

Краевский Виталий

или

IBAN: UA893052990000026206886653757

SWIFT: PBANUA2X

NAME: KRAIEVSKYI VITALII

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