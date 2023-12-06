Дочь Зеленских шокировала президента и первую леди

Когда журналисты спросили Елену Зеленскую о дочери, она ответила коротко: "Мы с ее отцом в шоке".

Александра Зеленская шокировала родителей новостью. Об этом призналась самая первая леди во время интервью и сказала, что для их семьи это очень стрессово.

Об этом идет речь в эксклюзиве TSN.UA от журналистки Виктории Гнатюк.

Дочь президента Александра недавно призналась родителям, что уже есть парень. Первая леди об этом рассказала во время интервью The Economist.

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом шокированы тем, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка уже не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", — рассказала первая леди.

Как отреагировали родители и что известно об Александре?

При этом, когда у первой леди Украины спросили, приятно ли наблюдать за счастливой дочерью, она с улыбкой ответила: "Но стрессово".

Собственно Александра — старший ребенок супругов, ему уже 19 лет. О дочери президента известно немногое, ведь она не ведет соцсети и не появляется на публике. Девушка окончила Новопечерскую школу и, как раньше рассказывала первая леди Елена Зеленская, учится на юриспруденции. А в университете, где учится девушка, преподаватели признаются, что она добросовестная студентка и не считает себя лучше других. К слову, перед тем как Россия напала на Украину в 2022 году, за Александрой можно было наблюдать в соцсетях. Фото девушки публиковали и на сайте школы.

А впервые дочь Зеленского ярко заявила о себе на шоу "Размеши комика", где шутила об отце.

Отношения Зеленского с дочерью

Тогда 5-классница Саша сюрпризом пришла повеселить отца и даже сорвала куш. И даже смотря как Владимир Зеленский встретил дочь, понятно, что между ними царит особая любовь.

Что об Александре говорят друзья?

О том, что Саша больше папы дочь, рассказывает и ее подруга Мария Кравец — дочь звезды "квартала 95" Елены Кравец, девушки вместе росли, ездили в родительские гастроли и впоследствии стали одноклассницами. И собственно окончание 11-класса Александры пришлось на полномасштабную войну. Мария говорит, как разлуку с отцом переживает подруга — представить сложно.

Елена Зеленская с дочерью

А где дети президента?

И как теперь папе осознать, что дочь уже взрослая, тоже задача не из легких, ведь для пап – дочери это что-то особенное. Отметим, что у Владимира и Елены Зеленских двое детей, кроме Александры, есть еще 10-летний сын Кирилл. Где живут дети Президента во время войны, интересовало всех украинцев. Сам Зеленский уже на второй день полномасштабного вторжения заявил: семья государство не оставила, но надежно спрятана, поскольку цель номер два для врага — первой называют главу государства.

Зеленский о детях

Тогда всей семье было запрещено пользоваться интернетом и вообще телефонами. А когда меры безопасности были упрощены, Александра все равно не вернулась в публичную жизнь. О том, где она с братом сейчас, родители рассказывают в кратких интервью. В частности, в разговоре с журналистами немецкой газеты Bild Зеленский честно ответил на вопрос, вывез ли во время полномасштабной войны своих детей из страны. Так, по словам президента, его дочь и сын находились и находятся в Украине, несмотря на войну. Вместе с женой, первой леди Еленой Зеленской, они считают несправедливым, если бы их дети были в безопасности, пока другие умирают.

"Мои дети в Украине, сын 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже ? Это было бы несправедливо".

Что известно о сыне Зеленском?

Кстати, о сыне президента известно еще меньше, сын – школьник. До полномасштабного вторжения России учился в одной из столичных школ. Директор учреждения рассказывала, что на линейке или в повседневной жизни, не чувствуется, что это дети президента, но признается, есть вещи, которые они себе позволить не могли и они более ограничены, чем другие дети.

О чем мечтают дети Зеленских?

Пока война все изменила. Отныне украинские дети не имеют возможности учиться так, как раньше, кто-то за парты вернулся, а кто до сих пор видит одноклассников и учителей только в мониторе компьютера. Елена Зеленская в одном из интервью сказала, что их дети уже тоже взрослые не по годам и призналась, о чем больше мечтают сын и дочь.

О не детских разговорах с сыном рассказывал и сам Зеленский. В одном из своих обращений к украинцам президент признался, что сейчас больше всего интересует его 10-летнего Кирилла.

Война изменила каждого, независимо от статуса, многие дети потеряли свое детство навсегда, а мы продолжаем верить в ВСУ и знаем, победа Украины вернет улыбки детям и взрослым и позволит наслаждаться жизнью и обучением без ракет, дронов и воздушных тревог.

Напомним, изданию The Economist Елена Зеленская также призналась, что не хочет, чтобы ее муж был президентом. Она считает, что Владимиру Зеленскому, как и ему нужно найти новое в этой жизни.

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