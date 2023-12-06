Донька Зеленських шокувала президента і першу леді

Коли журналісти запитали Олену Зеленську про доньку, та відповіла коротко: "Ми з її батьком у шоці".

Олександра Зеленська шокувала батьків новиною. Про це зізналася сама перша леді під час інтерв’ю і сказала, що для їхньої родини це дуже стресово.

Про це йдеться в ексклюзиві TSN.UA від журналістки Вікторії Гнатюк.

Донька президента Олександра нещодавно зізналася батькам, що вже має хлопця. Перша леді про це розповіла під час інтерв’ю виданню The Economist.

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком шоковані тим, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка — вже не маленька дівчинка. Так що життя триває", — розповіла перша леді.

Як відреагували батьки та що відомо про Олександру?

При цьому, коли у першої леді України запитали, чи приємно спостерігати за щасливою дочкою, вона з посмішкою відповіла: "Але стресово".

Власне Олександра — старша дитина подружжя, їй вже 19 років. Про дочку президента відомо небагато, адже вона не веде соцмережі та не з’являється на публіці. Дівчина закінчила Новопечерську школу та, як раніше розповідала перша леді Олена Зеленська, навчається на юриспруденції. А в університеті, де вчиться дівчина, викладачі зізнаються, що вона сумлінна студентка і не вважає себе кращою за інших. До слова, перед тим як росія напала на Україну в 2022 році, за Олександрою можна було спостерігати у соцмережах. Фото дівчини публікували і на сайті школи.

А вперше донька Зеленського, яскраво заявила про себе на шоу “Розміши коміка”, де жартувала про батька.

Відносини Зеленського з донькою

Тоді 5-класниця Саша сюрпризом прийшла повеселити татка й навіть зірвала куш. Та навіть дивлячись як Володимир Зеленський зустрів доньку, зрозуміло, що між ними царить особлива любов.

Що про Олександру кажуть друзі?

Про те, що Саша більше татова донечка, розповідає і її подруга Марія Кравець — донька зірки “кварталу 95” Олени Кравець, дівчата разом росли, їздили у батьківські гастролі та згодом стали однокласницями. Й власне закінчення 11-класу Олександри припало на повномасштабну війну. Марія каже, як розлуку із батьком переживає подруга — уявити складно.

Олена Зеленська з донькою

А де діти президента?

І як тепер татові усвідомити, що донечка вже доросла, теж завдання не з легких, адже для тат - доньки це щось особливе. Зазначимо, що у Володимира та Олени Зеленських двоє дітей, крім Олександри є ще 10-річний син Кирило. Де живуть діти Президента під час війни, цікавило всіх українців. Сам Зеленський вже на другий день повномасштабного вторгнення заявив: родина державу не залишила, але надійно захована, оскільки є ціллю номер два для ворога - першою називають главу держави.

Зеленський про дітей

Тоді всій родині було заборонено користуватися інтернетом та й узагалі телефонами. А коли заходи безпеки були спрощені, Олександра всеодно не повернулася до публічного життя. Про те, де вона із братом зараз, батьки розповідають у коротких інтерв’ю. Зокрема у розмові з журналістами німецької газети Bild Зеленський чесно відповів на запитання, чи вивіз під час повномасштабної війни своїх дітей з країни. Так, за словами президента, його донька та син перебували і перебувають в Україні, попри війну. Разом з дружиною, першою леді Оленою Зеленською, вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають.

"Мої діти в Україні, сину 10 років, і він в Україні. Його могли відвезти за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають, чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі? Це було б несправедливо".

Що відомо про сина Зеленського?

До речі, про сина президента відомо ще менше, син - школяр. До повномасштабного вторгнення Росії навчався в одній зі столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що на лінійці чи у буденному житті, не відчувається, що це діти президента, але зізнається, є речі, які вони собі дозволити не могли і вони більш обмежені, аніж інші діти.

Про що мріють діти Зеленських?

Наразі ж війна все змінила. Відтепер українські діти не мають можливості навчатися так, як раніше, хтось за парти повернувся, а хтось і досі бачить однокласників та вчителів лише у моніторі комп’ютера. Олена Зеленська в одному з інтерв’ю сказала, що їхні діти вже теж дорослі не по рокам і зізналася, про що найбільше мріють син та донька.

Про не дитячі розмови із сином розповідав і сам Зеленський. В одному зі своїх звернень до українців президент зізнався, що зараз найбільше цікавить його 10-річного Кирила.

Війна змінила кожного, незалежно від статусу, багато дітей втратили своє дитинство назавжди, а ми продовжуємо вірити в ЗСУ і знаємо, перемога України поверне посмішки дітям і дорослим і дозволить насолоджуватися життям і навчанням без ракет, дронів і повітряних тривог.

Нагадаємо, виданню The Economist Олена Зеленська також зізналася, що не хоче, аби її чоловік був президентом. Вона вважає, що Володимиру Зеленському, як і їй потрібно знайти нове у цьому житті.

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