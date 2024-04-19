Как защитить яблоню от весенних заморозков

Весной погода особенно нестабильна. Днем может быть очень тепло, а ночью — заморозки. Сейчас Украину накрыла сильное похолодание.

ТСН.ua разбирался, что же нужно делать, чтобы уберечь от неприятностей деревья, в частности, яблони, которые уже начинают цвести?

Что сделать в первую очередь

Во-первых, о некоторых вещах следует позаботиться еще до высадки деревьев, и здесь определяющими являются:

Правильный выбор места для посадки сада. Если оно неудачное и чревато образованием застоя холодного воздуха, то проблем не оберешься. Лучшие места – это пологие склоны, с которых холодный воздух легко сходит на нижележащие поля. Хуже всего – котловины и другие понижения местности, в которых застаивается холод.

Подбор морозостойких культур и сортов. Не нужно пытаться выращивать персики и нектарины в местах, где гораздо более устойчивые культуры не каждый год плодоносят. А из плодоносящих – выберите сорта, которые точно акклиматизированы в вашей местности.

Во-вторых, будьте готовы принять экстренные меры по спасению будущего урожая во время заморозков. Технологии проверенные веками:

дождевание;

укрывание;

дымление;

обогрев;

подкормка;

полив.

Все эти способы, к сожалению, нельзя назвать идеальными, поскольку они абсолютно не гарантируют нам, что мороз не доберется до нежных частей цветков.

Как понять, что будут заморозки?

Для того чтобы сад был в хорошем состоянии нужно за ним ухаживать и следить за прогнозом погоды. Но если нет такой возможности, следует помнить, что заморозки обычно бывают утром и ночью.

Есть и другие факторы, по которым можно понять, что будет холодно:

повышается атмосферное давление, но уменьшается облачность;

небо на закате ясное, но температура +5°C;

до 21:00 температура все еще опускается до +4°C;

температура снижается, небо пасмурное, ветер, атмосферное давление повышается.

Такие показатели помогут вам понять, что нужно оградить сад от холода.

Обычно яблони цветут в мае, но время цветения варьируется в зависимости от подвида и сорта / Фото: Unsplash

Детальнее – о способах защиты деревьев

Плодовые деревья могут пострадать от заморозков даже до появления бутонов. Зародыши бутонов в почках вымерзают уже при температуре -3,5°C. Во время цветения губительным для урожая может быть мороз от -1,5°C до -2°C, а завязи подмерзают при еще меньшем понижении температуры – до -1°C.

Садоводы используют разные способы защиты деревьев.

Дождевание

Если температура опускается достаточно быстро, то можно опрыскивать деревья слегка подсоленной водой. Необходимо, чтобы была полита вся крона. Те капли, которые останутся на побегах, при понижении температуры будут постепенно охлаждаться, а если будут заморозки, они отдадут свое тепло листочкам и цветочкам.

Этот метод можно использовать, если у вас есть стационарный полив в саду. Но он эффективен только тогда, когда нет ветра. Иначе будет еще хуже.

Укрывание

Если у вас молодые или низкие деревья, их можно укрыть. Для этого подойдет как специальный материал, так и мешковина, даже старые тряпки. Необходимо обмотать дерево и закрепить веревкой. Делать это нужно аккуратно. Также необходимо снимать такую защиту осторожно, чтобы не навредить цветкам и листочкам. Кстати, такая защита может постоять несколько дней.

Дымление

Это один из самых эффективных способов. Следует набрать органический мусор, листья, ветки, можно даже немного влажных, и устроить костер прямо под кроной. Выделяющийся дым создаст защитную оболочку от холодного воздуха. Важно, чтобы огонь медленно горел, но не стоит оставлять его без внимания на всю ночь. Он может погаснуть или перекинуться на деревья или здания.

Подкормка и препараты

Чтобы деревья не боялись холодов, их обрабатівают специальными средствами. Это могут быть:

Калийно-фосфорные удобрения . Их разводят и опрыскивают деревья за 2-3 дня до заморозков. Это Актара, монофосфат калия.

. Их разводят и опрыскивают деревья за 2-3 дня до заморозков. Это Актара, монофосфат калия. Стимуляторы . Они поддержат иммунитет растения при колебаниях температур. Обрабатывать ими деревья нужно как минимум за сутки до заморозков. Это Вертекс, Циркон.

. Они поддержат иммунитет растения при колебаниях температур. Обрабатывать ими деревья нужно как минимум за сутки до заморозков. Это Вертекс, Циркон. Криопротекторы. В их состав входят особые вещества, создающие защитную пленку или проникающие в ткани и предупреждающие образование льда. Нужно производить обработку не менее, чем за шесть часов до заморозков. Эффект сохраняется семь дней. Это Вымпел, Эпин.

Обработку средствами можно сочетать с другими способами.

Полив

Сильный полив также может быть хорошим способом защиты от заморозков. Иногда нужно просто очень хорошо полить растения. Под каждое растение выливают по 5-10 ведер под взрослые деревья и по 4-6 ведер под кусты, виноград.

Вода хорошо удерживает тепло. Этот способ можно применять по несколько раз в ночь. Это поможет уберечь деревья при заморозках до -2°C.

Срочная реанимация

Защитить от заморозка сад, сохранить уязвимые к морозу цветы и завязи мы можем, только повышая устойчивость к воздействию пониженных температур у самого растения.

С точки зрения биохимии, под действием похолодания происходит нарушение обмена веществ в растениях, а значит, регуляторным механизмам, основанным на гормонах, требуется своеобразная "перезагрузка". Поэтому мы можем смягчить действие мороза и ускорить выведение растений из состояния стресса, обработав их препаратами-адаптогенами, содержащими растительные гормоны, в первую очередь цитокинины.

Фактически, применение гормонов и регуляторов роста растений – это наиболее приемлемое решение, если заморозки грозят культурам, которые невозможно укрыть, и для восстановления растений, подвергшихся атаке холодом.

Цветок яблони / Фото: pixabay.com

В идеале, следовало бы обычно обработать растения в случае угрозы заморозков, ведь цитокинин активизирует процессы деления клеток и перемещения сахаров в репродуктивные органы растения. А чем больше сахаров – тем выше морозостойкость.

А, если уж быть совсем предусмотрительными, то посредством применения регуляторов роста с высоким содержанием цитокининов осенью, в момент закладки новых цветочных почек и окончания роста побегов, мы можем оттянуть цветение деревьев на 7-10 дней. Таким образом, появление чувствительных к морозу цветков придется на период, когда угроза заморозков значительно снижается.

Но все предусмотреть невозможно, поэтому в крайнем случае, чтобы спасти нашу яблоньку, нам придется искать в специализированных садовых магазинах препараты-активаторы.

Раньше мы писали о том, как спасти после зимы дерево магнолии.

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