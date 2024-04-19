Як захистити яблуню від весняних заморозків

Навесні погода особливо нестабільна. Вдень може бути дуже тепло, а вночі заморозки. Нині Україну накрило сильне похолодання.

ТСН.ua розбирався, що ж треба робити, щоб вберегти від неприємностей дерева, зокрема яблуні, які вже починають цвісти?

Що зробити в першу чергу

По-перше, про деякі речі варто подбати ще до висадки дерев, і тут визначальними є:

Правильний вибір місця для посадки саду. Якщо воно невдале і загрожує утворенням застою холодного повітря, то проблем не оберешся. Найкращі місця – це пологі схили, з яких холодне повітря легко сходить на поля, що лежать нижче. Найгірше – улоговини та інші зниження місцевості, в яких застоюється холод.

Підбір морозостійких культур і сортів. Не потрібно намагатися вирощувати персики і нектарини в місцях, де набагато стійкіші культури не щороку плодоносять. А, з тих, які плодоносять – виберіть сорти, що точно акліматизовані у вашій місцевості.

По-друге, будьте готові прийняти екстрені заходи по порятунку майбутнього врожаю під час заморозків. Технології перевірені століттями:

дощування;

укривання;

димлення;

обігрівання;

підгодівля;

полив.

Усі ці способи, на жаль, не можна назвати ідеальними, оскільки вони абсолютно не гарантують нам, що мороз не добереться до ніжних частин квіток.

Як зрозуміти, що будуть заморозки?

Для того, щоб сад був в хорошому стані потрібно за ним доглядати і стежити за прогнозом погоди. Але якщо немає такої можливості, слід пам'ятати, що зазвичай бувають заморозки вранці і вночі.

Також є інші чинники, за якими можна зрозуміти, що буде холодно:

підвищується атмосферний тиск, але зменшується хмарність;

небо на заході сонця ясне, але температура +5°C;

до 21:00 температура все ще опускається до +4°C;

температура знижується, небо похмуре, вітер, атмосферний тиск підвищується.

Такі показники допоможуть вам зрозуміти, що потрібно захистити сад від холоду.

Зазвичай яблуня цвіте в травні, але час цвітіння варіюється залежно від підвиду і сорту / Фото: Unsplash

Детальніше – про способи захисту дерев

Плодові дерева можуть постраждати від заморозків навіть до появи бутонів. Зародки бутонів в бруньках вимерзають вже при температурі -3,5°C. Під час цвітіння згубним для врожаю може бути мороз від -1,5°C до -2°C, а зав’язі підмерзають за ще меншого зниження температури – до -1°C.

Садівники використовують різні способи захисту дерев.

Дощування

Якщо температура опускається досить стрімко, то можна обприскувати дерева злегка підсоленою водою. Необхідно, щоб була полита вся крона. Ті краплі, які залишаться на пагонах, при зниженні температури будуть поступово охолоджуватися, а якщо будуть заморозки, вони віддадуть своє тепло листочками і квіточкам.

Можна використовувати цей метод, якщо у вас є стаціонарний полив в саду. Але він ефективний лише тоді, коли немає вітру. Інакше буде ще гірше.

Укривання

Якщо у вас молоді або низькі дерева їх можна вкрити. Для цього підійде, як спеціальний матеріал, так і мішковина, навіть старі ганчірки. Необхідно обмотати дерево і закріпити мотузкою. Робити це потрібно акуратно. Також необхідно знімати такий захист обережно, щоб не нашкодити квіткам та листочками. До речі, такий захист може постояти декілька днів.

Димлення

Це один з найефективніших способів. Слід набрати органічного сміття, листя, гілок, можна навіть трохи вологих, і влаштувати багаття прямо під кроною. Дим, який буде виділятися, створить захисну оболонку від холодного повітря. Важливо, щоб вогонь саме повільно горів, але не варто залишати його без уваги на всю ніч. Він може згаснути або перекинутися на дерева або будівлі.

Підгодівля і препарати

Щоб дерева не боялися холодів, їх обробляють спеціальними засобами. Це можуть бути:

Калійно-фосфорні добрива . Їх розводять і обприскують дерева за 2-3 дні до заморозків. Це Актара, монофосфат калію.

. Їх розводять і обприскують дерева за 2-3 дні до заморозків. Це Актара, монофосфат калію. Стимулятори . Вони підтримають імунітет рослини при коливаннях температур. Обробляти ними дерева потрібно як мінімум за добу до заморозків. Це Вертекс, Циркон.

. Вони підтримають імунітет рослини при коливаннях температур. Обробляти ними дерева потрібно як мінімум за добу до заморозків. Це Вертекс, Циркон. Кріопротектори. До їх складу входять особливі речовини, які створюють захисну плівку або проникають в тканини і попереджають утворення льоду. Потрібно робити обробку не менш, ніж за шість годин до заморозків. Ефект зберігається сім днів. Це Вимпел, Епін.

Обробку засобами можна комбінувати з іншими способами.

Полив

Сильний полив також може бути гарним способом захисту від заморозків. Іноді потрібно просто дуже добре полити рослини. Під кожну рослину виливають по 5-10 відер під дорослі дерева і по 4-6 відер під кущі, виноград.

Вода добре утримує тепло. Цей спосіб можна застосовувати по кілька разів за ніч. Це допоможе вберегти дерева при заморозках до -2°C.

Термінова реанімація

Захистити від заморозка сад, зберегти вразливі до морозу квіти і зав'язі ми можемо, тільки підвищуючи стійкість до дії знижених температур у самої рослини.

З точки зору біохімії, під дією похолодання відбувається порушення обміну речовин в рослинах, а значить, регуляторним механізмам, заснованим на гормонах, потрібне своєрідне "перезавантаження". Тому, ми можемо пом'якшити дію морозу і прискорити виведення рослин зі стану стресу, обробивши їх препаратами-адаптогенами, що містять рослинні гормони, в першу чергу – цитокініни.

Фактично, застосування гормонів і регуляторів росту рослин – це найбільш прийнятне рішення, якщо заморозок загрожує культурам, які неможливо укрити, і для відновлення рослин, які зазнали атаки холодом.

Квітка яблуні / Фото: pixabay.com

В ідеалі, варто було б звичайно обробити рослини у випадку загрози заморозків, адже цитокінін активізує процеси ділення клітин і переміщення цукрів до репродуктивних органів рослини. А, чим більше цукрів – тим вище морозостійкість.

А, якщо вже бути зовсім завбачливими, то за допомогою застосування регуляторів росту з високим вмістом цитокінінів восени, в момент закладки нових квіткових бруньок і закінчення росту пагонів, ми можемо відтягнути цвітіння дерев на 7-10 днів. Таким чином, поява чутливих до морозу квіток прийдеться на період, коли загроза заморозків значно знижується.

Але усе передбачити неможливо, тож у крайньому випадку, щоб врятувани нашу яблуньку, нам доведеться шукати у спеціалізованих садових крамницях препарати-активатори.

Раніше ми писали про те, як врятувати після зими дерево магнолії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❄️ СНІГ І МОРОЗ У КВІТНІ! Україну знову накриває лютий холод! Коли нарешті чекати тепла?!

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