Обучение в мониторе: в некоторых университетах продлили карантин — студенты страдают от депрессии

В Минобразования не могут повлиять на те вузы, в которых решили проводить занятия онлайн.

В некоторых украинских университетах решили не выходить из карантина и продолжить учиться дистанционно. Руководство учебных заведений аргументирует свое решение сложной эпидемической ситуацией и незначительным количеством вакцинированных сотрудников. В то же время студенты и их родители возмущаются, потому что из-за отсутствия нормального общения в аудитории некоторые из соискателей высшего образования уже страдает от депрессии.

Об этом говорится 10 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Второкурсница Киево-Могилянской академии Александра говорит, что в помещении альма-матер она не была ни разу. Почувствовать атмосферу обучения в выбранном вузе полноценно она только мечтает.

"Очень хотела попасть в аудиторию, сидеть в первых рядах — это для меня было как-то так очень важно", — признается она.

Таких студентов, как Саша, на разных курсах около полсотни. Администрация вуза приняла решение: первый курс учится по смешанной системе, остальные — дистанционно. Фактически — на "дистанционку" перешли все, потому что аудиторные дни для первокурсников постоянно переносят.

"Если бы мы хотели такого типа обучения, то моя дочь с ее балами и с нашими возможностями, могла бы учиться во многих вузах мира", — сетует мать студентки Евгения Родионова, отметив, что из-за такой ситуации с обучением много детей услышали от врачей диагноз "депрессия".

В вузе объясняют, что результаты проведенного весной опроса, показали, что 75 процентов студентов довольны качеством дистанционного обучения. Такой формат занятий руководство обсуждало с преподавателями и студентами. У них пока вакцинировано около 60 процентов сотрудников, а среди студентов — нет и 10 процентов.

По словам и.о. президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Александры Гуменной, пока рассматривают, как вариант, возможность выхода из карантина в октябре или же — уже после Нового года.

Формальных причин проводить обучение онлайн — нет, поскольку Украина находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности. Но каждый университет решает по своему усмотрению, как построить учебный процесс. На тех, кто выбрал такой формат, Минобразования повлиять не может, хотя здесь понимают, что университет — это не только диплом и знания, но и живое общение.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объясняет, что именно в университете лучше всего формируются наши навыки коммуникации друг с другом. И особенно важно пройти этот этап первокурсникам.

"Студентам первого курса — 17 лет, это даже не совершеннолетние. Это еще люди, которые не в полной мере сформировались, они находятся в стадии становления. Для них чрезвычайно важно это общение вживую, сверка своих взглядов на жизнь", — утверждает он.

Между тем в Украинском институте будущего прогнозируют, что университетское образование уже не будет таким, как раньше. Как утверждает эксперт этого учреждения Николай Скиба, будущее — за смешанным обучением, но нужно также максимально эффективно использовать встречи вживую.

За время карантина стало очевидно: лекции можно читать и онлайн. А вот практических занятий и живого общения экран монитора заменить не сможет.

Новости Украины: почему дистанционное обучение может вызвать у студентов депрессию

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