Ситуация на Херсонском направлении: бойцы ВСУ откровенно рассказали о противостоянии с оккупантами (видео)

Украинские военные уничтожают логистику оккупантов на юге / © ТСН

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Беспилотники морской пехоты стали глазами украинских защитников. Среди таких подразделений — 426-й полк беспилотных систем ВМС. С помощью дронов выслеживают российскую технику, уничтожают вражескую логистику, поражают катера и личный состав на всем Херсонском направлении. Это эффективно помогает Силам обороны сдерживать противника и постепенно вытеснять его с юга Украины — оккупанты уже начали отступать с Кинбурнского направления.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Военные рассказали о ситуации на фронте

Объектив камеры украинского дрона-камикадзе четко запечатлел последние секунды перед мощным уничтожением российского внедорожника. На этом автомобиле россияне как раз привезли свое новое оборудование, но не успели даже приступить к разгрузке. Это ювелирная работа команды защитников юга, которой непосредственно руководит опытный военный с позывным «Барс».

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Позывной «Барс», оператор БПЛА 426-го полка ВМС: «Мы обнаружили несколько позиций, где находятся пилоты вражеских беспилотников „Блискавка“. Застали их как раз в тот момент, когда они, очевидно, что-то туда подвозили, потому что они бросили груз, даже не успев закрыть дверь дома. А также успешно уничтожили „буханку“, которая стояла замаскированной прямо возле их позиции в лесополосе».

Еще одна важная цель украинских воинов — российская военная логистика. Тяжелые вражеские грузовики доставляют боекомплект захватчиков на передовую. Задача украинских операторов проста и ясна: сделать так, чтобы ни один из снарядов не долетел до позиций.

Дрон оперативно обнаруживает цель в движении, происходит точное попадание — и первая машина колонны взрывается прямо на ходу. Колонна останавливается, становясь лёгкой мишенью. Однако среди лакомых целей «Барсы» — не только наземный транспорт. Регулярно наносится удар и по судам на реке Днепр.

Позывной «Барс», оператор БПЛА 426-го полка ВМС: «Враг проводил ротацию личного состава ранним утром, и мы очень оперативно подняли борт и, соответственно, поразили и уничтожили это средство, а также военнослужащих противника, которые там находились».

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Боевые будни операторов дронов

За лаконичными кадрами монтажа повседневной работы стоит напряженный труд съемочных групп. Звуки фонового шума за кадром показывают, как начинается обычная работа военных операторов в укрытии.

Именно так начинается день каждого боевого расчёта операторов БПЛА 426-го полка беспилотных систем морской пехоты ВМС. За сутки всего одна команда может уничтожить десятки различных вражеских целей. А в последнее время операторам на помощь пришёл и современный искусственный интеллект.

Позывной «Рубикон», инструктор 426-го ОПБС: «Произошла значительная эволюция. Раньше аппараты работали только на обычном радиосигнале, сейчас уже есть современные модули донаведения на цель — это специальный модуль, который помогает пилоту поразить цель более точно. Таким образом, с помощью искусственного интеллекта FPV-дрон может без проблем лететь на большие расстояния, полностью обходя радиогоризонт».

Микроконтроль в подвалах и опыт компьютерных игр

Между боевыми выходами на позиции операторы полка непрерывно тренируются на полигонах. Ведь сегодня на фронте недостаточно просто уметь уверенно летать. Дрон должен филигранно попасть туда, где враг чувствует себя в полной безопасности — в подвал, блиндаж или подземное укрытие.

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Позывной «Рубикон», инструктор 426-го ОПБС: «Именно эта конфигурация тренировочных рамок наглядно демонстрирует спуск в подвал. То есть выезжаем с ребятами на научно-тренировочный полигон и активно работаем, оттачиваем мастерство микроконтроля. Это необходимо для того, чтобы впоследствии успешно выявлять расчёты вражеских БПЛА, поскольку они чаще всего находятся именно в подвалах, в укрытиях. И это требует точного микроконтроля, чтобы точно залетать в узкие пространства и уничтожать врага».

Среди многочисленных учеников инструктора с позывным «Рубикон» — молодой новичок с псевдонимом «Соник». Парень недавно подписал официальный контракт в рамках действующей программы «18-24» и уже в полную силу готовится к своему первому боевому вылету в Херсонской области. Говорит, что в освоении нового оружия ему неожиданно сильно помог многолетний опыт в видеоиграх.

Позывной «Соник», военнослужащий 426-го ОПБС: «Раньше я очень много играл на PlayStation, а также в компьютерные игры, что сейчас дало мне большое преимущество — мне гораздо легче учиться летать, именно летать. Техническая часть — там нужно больше изучать материальную базу, а вот моторика рук полностью сохранилась, управление дроном гораздо сложнее — там нужно постоянно держать уровень, также микроконтроль очень важен. Ну, а в принципе, да — это очень похоже».

В командовании полка отмечают: базовую подготовку способного оператора квадрокоптера можно пройти всего за несколько недель. Но настоящее, высокое мастерство приходит к бойцам только в условиях реальных боевых действий. Каждая уничтоженная нашими воинами вражеская лодка, логистический грузовик или раскрытый расчет БПЛА оккупантов — это еще один уверенный и важный шаг к полному освобождению юга Украины.

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