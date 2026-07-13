Ситуація на Херсонському напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про протистояння з окупантами (відео)

Українські військові знищують логістику окупантів на півдні / © ТСН

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Безпілотники морської піхоти стали очима українських захисників. Серед таких підрозділів — 426-й полк безпілотних систем ВМС. Дронами вистежують російську техніку, нищать ворожу логістику, уражають катери та особовий склад на всьому Херсонському напрямку. Це ефективно допомагає Силам оборони стримувати противника та поступово вибивати його з українського півдня — окупанти вже почали тікати з Кінбурнського напрямку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Військові розказали про ситуацію на фронті

Об’єктив камери українського дрона-камікадзе чітко фільмує останні секунди перед потужним знищенням російського позашляховика. На цьому автомобілі росіяни якраз привезли своє нове устаткування, але не встигли навіть розпочати розвантаження. Це ювелірна робота команди захисників півдня, якою безпосередньо керує досвідчений військовий із позивним «Барс».

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Позивний «Барс», оператор БпЛА 426-го полку ВМС: «Ми знайшли декілька позицій, де знаходяться пілоти ворожих безпілотників „Блискавка“. Підловили їх прямо тоді, коли вони там очевидно щось підвозили, тому що вони його покидали, навіть не встигли закрити двері будинку. І також успішно знищили „буханку“, яка стояла замаскована прямо біля їхньої позиції в лісосмузі».

Чергова важлива ціль українських воїнів — російська військова логістика. Важкі ворожі вантажівки везуть боєкомплект загарбників на передову. Завдання українських операторів просте й чітке: зробити так, щоб жоден зі снарядів не дістався позицій.

Дрон оперативно знаходить ціль у русі, відбувається точне влучання — і перша машина колони спалахує просто на ходу. Колона зупиняється, стаючи легкою мішенню. Проте серед жирних цілей «Барса» не лише транспорт на суходолі. Регулярно прилітає і по човнах на річці Дніпро.

Позивний «Барс», оператор БпЛА 426-го полку ВМС: «Ворог проводив ротацію особового складу рано-вранці, і ми дуже оперативно підняли борт і відповідно уразили та знищили цей засіб, і відповідно військовослужбовців ворога, які там сиділи».

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Бойові будні операторів дронів

За лаконічними кадрами нарізки щоденної роботи стоїть напружена праця екіпажів. Звуки інтершуму за кадром демонструють, як починається звичайна робота військових операторів укриття.

Саме так починається день кожного бойового розрахунку операторів БпЛА 426-го полку безпілотних систем морської піхоти ВМС. За одну добу всього одна команда може знищити десятки різноманітних ворожих цілей. А останнім часом на суттєву допомогу операторам прийшов і сучасний штучний інтелект.

Позивний «Рубікон», інструктор 426-го ОПБС: «Еволюція пройшла велика. Колись апарати були тільки на звичайному радіосигналі, зараз вже є сучасні модулі донаведення на ціль — це спеціальний модуль, який допомагає пілоту влучити в ціль більш точно. Таким чином, за допомогою штучного інтелекту FPV-дрон може спокійно зайти на великі дистанції, повністю минуючи радіогоризонт».

Мікроконтроль у підвалах та досвід комп’ютерних ігор

Між бойовими виходами на позиції оператори полку безперервно тренуються на полігонах. Адже сьогодні на фронті недостатньо просто вміти впевнено літати. Дрон має філігранно потрапити туди, де ворог почувається у повній безпеці — у підвал, бліндаж чи підземне укриття.

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Позивний «Рубікон», інструктор 426-го ОПБС: «Саме ця конфігурація тренувальних рамок наочно демонструє захід у підвал. Тобто виїжджаємо з хлопцями на науково-тренувальний полігон і активно працюємо, відточуємо майстерність мікроконтролю. Це потрібно аби потім успішно шукати ворожі БпЛА розрахунки, так як вони знаходяться найчастіше саме в підвалах, в укриттях. І це потребує точного мікроконтролю, щоб влучно залітати у вузькі простори і знищувати ворога».

Серед чисельних учнів інструктора з позивним «Рубікон» — молодий новачок на псевдо «Сонік». Хлопець нещодавно підписав офіційний контракт за діючою програмою «18-24» і вже на повну готується до свого першого бойового вильоту на Херсонщині. Каже, в опануванні нової зброї йому несподівано сильно допоміг тривалий досвід із відеоігор.

Позивний «Сонік», військовослужбовець 426-го ОПБС: «Раніше дуже багато грав на PlayStation, у комп’ютерні ігри також, що дало мені великий плюс зараз — мені набагато легше навчатися літати, саме літати. Технічна частина — там потрібно більше вивчати матеріальну базу, а саме моторика рук повністю залишилася, управління дроном набагато складніше — там потрібно постійно тримати рівень, також мікроконтроль це дуже важливо. Ну, а в принципі, так — це дуже схоже».

У командуванні полку зазначають: базово підготувати здібного оператора квадрокоптера можна всього за кілька тижнів. Але справжня, вища майстерність приходить до бійців лише в умовах реальних бойових дій. Кожен знищений нашими воїнами ворожий човен, логістична вантажівка чи викритий розрахунок БпЛА окупантів — це ще один впевнений і важливий крок до повного звільнення українського півдня.

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