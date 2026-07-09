Шведы создали "охотника" на беспилотники: он сам находит и уничтожает цели

Платформа-перехватчик дронов Kreuger 100. / © Interesting Engineering

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Шведская компания Nordic Air Defense представила "интеллектуальный" дрон-перехватчик K100XR, способный обнаруживать и уничтожать воздушные цели на малой дистанции. Во время публичной демонстрации перехватчик в режиме реального времени обнаружил и поразил целевые беспилотники.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Генеральный директор Nordic Air Defense Карл Розандер заявил, что K100XR может стать более дешевой альтернативой дорогостоящим ракетам и другим боеприпасам, которые сейчас используют для сбивания вражеских дронов.

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По его словам, аппарат был создан с акцентом на высокую скорость, автономность, маневренность и низкую стоимость поражения цели.

Что известно о K100XR

Презентация K100XR состоялась на фоне того, что страны Запада ищут быстрые и эффективные способы борьбы с беспилотниками.

Активное применение дронов в современных войнах, в частности в российско-украинской войне, показало, насколько серьезной может быть угроза дешевых ударных БпЛА.

В Европе ищут решения, которые можно быстро масштабировать и использовать для защиты от атак. Разработчики K100XR заявляют, что их дрон может выполнять роль недорогого перехватчика вместо ракет, стоимость которых может быть значительно выше.

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По данным компании, длина K100XR составляет всего 0,3 метра, а его скорость может превышать 354 км/ч.

Легкий беспилотник сделан из углеродного волокна. Он может работать на высоте до 1000 метров и поражать дроны на расстоянии до трех километров.

По данным NextGen Defense, в компании считают, что K100XR может быть эффективным против беспилотников типа Шахед, а также разведывательных дронов, которые используют в современной войне.

Как работает дрон

K100XR оснащен встроенным искусственным интеллектом. Он позволяет аппарату самостоятельно выявлять, отслеживать и нейтрализовать воздушные угрозы без постоянного вмешательства оператора.

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После запуска дрон может автономно находиться в воздухе и искать вражеские системы.

Разработчики отмечают, что перехватчик работает по принципу "выстрелил и забыл". Это значит, что после запуска он может самостоятельно сопровождать цель и атаковать ее.

Еще одна особенность K100XR – возможность работать в режиме радиомолчания. Благодаря этому дрон не передает сигналы наземному оператору при выполнении задания.

Такой режим делает его менее уязвимым к помехам, перехватам и средствам радиоэлектронной борьбы противника.

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По словам Розандера, Nordic Air Defense создала команду инженеров, операторов и разработчиков, быстро реагирующих на новые вызовы и превращающих сложные системы в практические решения.

Он добавил, что компания использует Швецию в качестве базы, но продолжает масштабироваться на международном уровне.

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