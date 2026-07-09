Письмо школьницы 70-х годов удивительно точно предполагает будущее: что в нем написано

Письмо / © pixabay.com

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Роза Бекертон ее 67-летний мужчина Питер нашли письмо, написанное 11-летней школьницей 1969 года, содержащее несколько чрезвычайно точных предсказаний о будущем.

Об этом пишет Daily Star.

Документ был обнаружен за диваном супругов, когда мужчина ремонтировал старый предмет мебели для клиента. Письмо датировано 23 февраля 1969 года. Скорее всего, он был написан 11-летней девочкой, которая представляла себе, какой будет жизнь в 1980 году.

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Супруги решили поделиться этим письмом публично в надежде, что автор, которому сейчас было около 62 лет, мог бы появиться.

Письмо не имеет подписи, но оно содержит оценки учителя, написанные красными чернилами.

В письме девушка предусмотрела, в частности, телефоны-смартфоны. Она писала: «В 1969 году телефон был квадратной коробкой с ресивером сверху. Но сейчас это все еще ресивер, но вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, потому что есть экран, на котором вы можете видеть людей. Это немного похоже на телевизор».

© Daily Star

Также она спрогнозировала масштабную технологическую трансформацию, феномен Zoom и плазменные телевизоры.

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Он начинается так: «Год 1980, половина лунной пыли. Вот мне двадцать один год. Я сижу на воздушной подушке. Я помню, как мне было 11 лет, и я учился в школе. С тех пор все изменилось. К примеру, изменилось телевидение. В 1969 году это была квадратная коробка с ручками перед ней. Это большой экран с ручками на подлокотнике кресла, чтобы его включать и выключать».

Кроме того, школьница предусмотрела «умный» дом, работающий с помощью кнопки. Заканчивается письмо словами: «На самом деле, когда я вспоминаю эти десять лет, все кардинально изменилось».

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