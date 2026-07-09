Лист школярки 70-х років дивовижно точно передбачає майбутнє: що в ньому написано

Лист / © pixabay.com

Реклама

Роза Бекертон її 67-річний чоловік Пітер знайшли лист, написаний 11-річною школяркою 1969 року, який містить кілька надзвичайно точних передбачень про майбутнє.

Про це пише Daily Star.

Документ був виявлений за диваном подружжя, коли чоловік ремонтував старий предмет меблів для клієнта. Лист датований 23 лютого 1969 року. Найімовірніше, він був написаний 11-річною дівчинкою, яка уявляла собі, яким буде життя 1980 року.

Реклама

Подружжя вирішило поділитися цим листом публічно в надії, що автор, якому зараз було б близько 62 років, міг би з’явитися.

Лист не має підпису, але він містить оцінки вчителя, написані червоним чорнилом.

У листі дівчина передбачила, зокрема, телефони-смартфони. Вона писала: «1969 року телефон був квадратною коробкою з ресивером зверху. Але зараз це все ще ресивер, але ви можете бачити людей, з якими розмовляєте, бо є екран, на якому ви можете бачити людей. Це трохи схоже на телевізор».

© Daily Star

Також вона спрогнозувала масштабну технологічну трансформацію, феномен Zoom та плазмові телевізори.

Реклама

Він починається так: «Рік 1980, пів на місячний пил. Ось мені двадцять один рік. Я сиджу на повітряній подушці…Я пам’ятаю, як мені було 11 років, і я навчався в школі. Від того часу все змінилося. Наприклад, змінилося телебачення. 1969 року це була квадратна коробка з ручками перед нею. Тепер це великий екран з ручками на підлокітнику крісла, щоб його вмикати та вимикати».

Окрім того, школярка передбачила «розумний» будинок, який працює за допомогою кнопки. Закінчується лист словами: «Насправді, коли я згадую ці десять років, все кардинально змінилося».

Нагадаємо, ми розповідали, що обіцяє китайський гороскоп на 9 липня для усіх знаків зодіаку.

Новини партнерів