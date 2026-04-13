ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
423
Время на прочтение
2 мин

Украинцы отказываются от доллара: эксперт удивил, в какой валюте сейчас хранят сбережения

Украина меняет приоритеты: впервые спрос на евро среди населения превысил спрос на доллары. Финансовый эксперт Андрей Шевчишин объяснил причины "евроинтеграции" украинских кошельков.

Авторы публикации
Олександр Панченкно, Мария Бойко
Курс валют в Украине

Ситуация на украинском валютном рынке за первую декаду апреля уверенно стабилизировалась. Однако март 2026 года стал исторически знаковым из-за нетипичного поведения населения: впервые за долгое время чистый спрос на евро превысил интерес к американскому доллару.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

По данным анализа, в марте физические лица приобрели евро на сумму, эквивалентную 482 млн долларов. В то же время спрос на доллар составил 481,8 млн. Хотя разница небольшая, сам факт выхода евро на первое место является сенсационным.

«Чистый спрос на евро обновил предыдущий максимум, зафиксированный еще в ноябре 2025 года. На межбанке сейчас все спокойно, спрос не растет. А вот на наличном рынке продолжается четкий тренд: украинцы все чаще выбирают европейскую валюту», — говорит Андрей Шевчишин, финансовый эксперт.

Эксперт выделяет три ключевые причины такой «валютной евроинтеграции»:

  1. Украина все теснее интегрируется в Европу. Для путешествий, бизнеса и расчетов евро становится все более удобным и практичным инструментом.

  2. Евро постепенно перехватывает у доллара статус главной валюты для хранения «под матрасом».

  3. Пока доллар за последние годы демонстрирует незначительное подорожание, финансовая политика Штатов стала менее стабильной. Курс пары доллар-евро на мировых рынках сейчас колеблется часто и неожиданно, что заставляет украинцев диверсифицировать риски.

На безналичном рынке ситуация остается контролируемой. Отсутствие резких скачков спроса позволяет гривне чувствовать себя уверенно в начале второго квартала года.

Дата публикации
Количество просмотров
423
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie