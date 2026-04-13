Украинцы отказываются от доллара: эксперт удивил, в какой валюте сейчас хранят сбережения
Украина меняет приоритеты: впервые спрос на евро среди населения превысил спрос на доллары. Финансовый эксперт Андрей Шевчишин объяснил причины "евроинтеграции" украинских кошельков.
Ситуация на украинском валютном рынке за первую декаду апреля уверенно стабилизировалась. Однако март 2026 года стал исторически знаковым из-за нетипичного поведения населения: впервые за долгое время чистый спрос на евро превысил интерес к американскому доллару.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал финансовый эксперт Андрей Шевчишин.
По данным анализа, в марте физические лица приобрели евро на сумму, эквивалентную 482 млн долларов. В то же время спрос на доллар составил 481,8 млн. Хотя разница небольшая, сам факт выхода евро на первое место является сенсационным.
«Чистый спрос на евро обновил предыдущий максимум, зафиксированный еще в ноябре 2025 года. На межбанке сейчас все спокойно, спрос не растет. А вот на наличном рынке продолжается четкий тренд: украинцы все чаще выбирают европейскую валюту», — говорит Андрей Шевчишин, финансовый эксперт.
Эксперт выделяет три ключевые причины такой «валютной евроинтеграции»:
Украина все теснее интегрируется в Европу. Для путешествий, бизнеса и расчетов евро становится все более удобным и практичным инструментом.
Евро постепенно перехватывает у доллара статус главной валюты для хранения «под матрасом».
Пока доллар за последние годы демонстрирует незначительное подорожание, финансовая политика Штатов стала менее стабильной. Курс пары доллар-евро на мировых рынках сейчас колеблется часто и неожиданно, что заставляет украинцев диверсифицировать риски.
На безналичном рынке ситуация остается контролируемой. Отсутствие резких скачков спроса позволяет гривне чувствовать себя уверенно в начале второго квартала года.
Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: «сюрпризы» от доллара продолжаются, евро не отстает — что покупать или продавать