Алан Бадоев неожиданно "запел"

Режиссер принял участие в записи дебютного альбома музыканта Igor Kirilenko.

Сооснователь электронного проекта Hidden Element и группы The Erised, художественный руководитель Dorofeeva Igor Kirilenko выпустил свой дебютный альбом.

1111111111111111111111111111111 (part 1) — "Тридцать единиц" был создан вместе с друзьями-музыкантами. В записи приняли участие Алан Бадоев, Вова Дантес, Женя Мильковский, Артем Пивоваров, Саша Чемеров (Димна Суміш) и Катя Павленко (Go_A). Вторая часть альбома уже выйдет в следующем, 2022 году.

Игорь Кириленко

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев был первым, кому музыкант отправил демозапись с предложением о коллаборации.

"Помню два года назад мы с моей женой Юлей возвращались из Германии, говорили много о музыке, планах на будущее. Тогда у меня было отложено много нестандартных демок, и я чувствовал в них большую силу. Помню, как озвучил одну из идей, что было бы классно пригласить Алана начитать на музыку одного из треков. Тогда и родилась идея собрать альбом и записать его с друзьями. И реализацию этого сумасшествия я начал именно с Бадоева", — рассказал Игорь.

"Мне нравится идея, давай попробуем", – ответил голосовым сообщением Бадоев. В студии за чашкой чая артисты обсудили концепт и стартовали.

"Текст Алана в "Секундах" – это абсолютная импровизация. Это было очень искренне!" – поделился Игорь.

После положительного ответа Бадоева Игорь послал демки артистам, с которыми был на одной музыкальной волне. В результате в альбом вошли шесть уникальных треков, шесть исключительных историй.

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