Алан Бадоєв неочікувано "заспівав"

Режисер взяв участь у записі дебютного альбому музиканта Igor Kirilenko.

Співзасновник електронного проєкту Hidden Element та гурту The Erised, художній керівник Dorofeeva Igor Kirilenko випустив свій дебютний альбом.

111111111111111111111111111111 (part 1) - "Тридцать единиц" був створений разом із друзями-музикантами. У записі взяли участь Алан Бадоєв, Вова Дантес, Женя Мільковський, Артем Пивоваров, Саша Чемеров (Димна Суміш) та Катя Павленко (Go_A). Друга частина альбому вже вийде наступного, 2022 року.

Ігор Кириленко

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв був першим, кому музикант відправив демо запис із пропозицією про колаборацію.

"Пам'ятаю два роки тому ми з моєю дружиною Юлею поверталися з Німеччини, говорили багато про музику, плани на майбутнє. Тоді в мене було відкладено багато нестандартних демок, і я відчував у них велику силу. Пам'ятаю, як озвучив одну з ідей, що було б класно запросити Алана начитати на музику одного з треків. Тоді й народилася ідея зібрати альбом та записати його з друзями. І реалізацію цього божевілля я розпочав саме з Бадоєва", - розповів Ігор.

"Мені подобається ідея, давай спробуємо", - відповів голосовим повідомленням Бадоєв. У студії за чашкою чаю артисти обговорили концепт та стартували.

"Текст Алана у "Секундах" – це абсолютна імпровізація. Це було дуже щиро!" - поділився Ігор.

Після позитивної відповіді Бадоєва Ігор надіслав демки артистам, з якими був на одній музичній хвилі. В результаті до альбому увійшли шість унікальних треків, шість виняткових історій.

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