Алан Бадоєв неочікувано "заспівав"

Режисер взяв участь у записі дебютного альбому музиканта Igor Kirilenko.
Співзасновник електронного проєкту Hidden Element та гурту The Erised, художній керівник Dorofeeva Igor Kirilenko випустив свій дебютний альбом.
111111111111111111111111111111 (part 1) - "Тридцать единиц" був створений разом із друзями-музикантами. У записі взяли участь Алан Бадоєв, Вова Дантес, Женя Мільковський, Артем Пивоваров, Саша Чемеров (Димна Суміш) та Катя Павленко (Go_A). Друга частина альбому вже вийде наступного, 2022 року.
Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв був першим, кому музикант відправив демо запис із пропозицією про колаборацію.
"Пам'ятаю два роки тому ми з моєю дружиною Юлею поверталися з Німеччини, говорили багато про музику, плани на майбутнє. Тоді в мене було відкладено багато нестандартних демок, і я відчував у них велику силу. Пам'ятаю, як озвучив одну з ідей, що було б класно запросити Алана начитати на музику одного з треків. Тоді й народилася ідея зібрати альбом та записати його з друзями. І реалізацію цього божевілля я розпочав саме з Бадоєва", - розповів Ігор.
"Мені подобається ідея, давай спробуємо", - відповів голосовим повідомленням Бадоєв. У студії за чашкою чаю артисти обговорили концепт та стартували.
"Текст Алана у "Секундах" – це абсолютна імпровізація. Це було дуже щиро!" - поділився Ігор.
Після позитивної відповіді Бадоєва Ігор надіслав демки артистам, з якими був на одній музичній хвилі. В результаті до альбому увійшли шість унікальних треків, шість виняткових історій.
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