Go_A выступит на фестивале Atlas Weekend 2021

Коллектив выступит 11 июля.

Украинская электро-фолк группа Go_A, которая заняла 5-е место на "Евровидении-2021" выступит на фестивале Atlas Weekend 2021.

Информация появилась на всех официальных страницах события в Сети. Так, коллектив выступит в Киеве под открытым небом 11 июля, в последний день фестиваля.

"Слышали, как вся Европа поет украинские веснянки? А о том, что песня украинской группы впервые заняла первое место в мировом чарте Spotify и попала в чарт Billboard? Это все — мощная энергетика электро-фолка от Go_A! И мы почувствуем ее на себе уже 11 июля", — говорится в сообщении.

Ошеломленные фаны обрадовались в комментариях и признались, что уже не дождутся выступления группы.

Ура, я так ждала этот анонс!

Сею сею сею сею конопелечки...

Вот это анонс!!! Обожаю!!! Они невероятно классные! Концерт в Киеве был энергетической бомбой!!!

Да да да да!!!

Напомним, что в этом году на музыкальном фестивале выступят украинская певица Тина Кароль, которая стала хедлайнером первых двух дней фестиваля, а также певец Валерий Меладзе. Кроме того, на сцене появится Верка Сердючка.

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