Go_A виступить на фестивалі Atlas Weekend 2021

Колектив виступить 11 липня.

Український електро-фольк гурт Go_A, який посів 5-те місце на "Євробаченні-2021", виступить на фестивалі Atlas Weekend 2021.

Інформація з'явилася на всіх офіційних сторінках події у Мережі. Так, колектив виступить у Києві просто неба 11 липня, в останній день фестивалю.

"Чули, як уся Європа співає українських веснянок? А про те, що пісня українського гурту вперше посіла першу сходинку у світовому чарті Spotify та потрапила до чарту Billboard? Це все — потужна енергетика електро-фольку від Go_A! І ми відчуємо її на собі вже 11 липня", – йдеться у повідомленні.

Приголомшені фани потішилися в коментарях та зізналися, що вже не дочекаються виступу гурту.

Ура, я так чекала на цей анонс!

Сію сію сію сію конопелечки...

Оце так анонс!!! Обожнюю!!! Вони неймовірно класні! Концерт в Києві був енергетичною бомбою!!!

Так так так так!!!

Нагадаємо, що цього року на музичному фестивалі виступлять українська співачка Тіна Кароль, яка стала хедлайнером перших двох днів фестивалю, а також співак Валерій Меладзе. Крім того, на сцені з’явиться Вєрка Сердючка.

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