Квалификации на турнир BLAST Premier Fall Showdown по CS:GO пройдут в восьми регионах

Появилась информация об условиях квалификации на BLAST Premier Fall Showdown по CS:GO.

Турнирный оператор опубликовал информацию касательно квалификаций на BLAST Premier Fall Showdown по CS:GO. Стало известно, что отборочные состязания состоятся в восьми регионах с июля по сентябрь. На закрытые квалификации команды смогут попасть по прямым приглашениям, а также заработать слоты на открытых.

Также читайте В июне состоится турнир ROG Summer Cup 2021 по CS:GO с фондом в 100 000 гривен

9–11 июля пройдет состязание RTP Arena Cup – отборочные для стран Пиренейского полуострова. 26–28 августа состоится Dune Cup – квалификация для команд из Ближнего Востока. На 3–5 сентября назначен турнир Nordic Masters – отборочные для Скандинавских стран.

7–9 сентября состоится Fantasyexpo Cup – квалификация для западноевропейского региона. 10–12 сентября пройдут отборочные в восточноевропейском регионе. На те же даты назначена и Latin Power – квалификация для стран Южной Америки.

Также запланированы отборочные состязания для команд из Китая и стран Северной Америки, но их даты еще не определены.

BLAST Premier Fall Showdown состоится 12–17 октября. На турнире выступит 16 команд. Восемь из них – победители региональных отборочных, к ним присоединиться шесть лучших по итогам групповой стадии BLAST Premier и две, которые получат прямые приглашения.

Призовой фонд составит $162 тыс. Два лучших коллектива состязания к тому же получат слоты на BLAST Premier: Fall Finals.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку