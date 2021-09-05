Ирина Билык рассекретила, что подарила бывшему Дмитрию Коляденко на юбилей

Недавно хореографу исполнилось 50 лет.

Недавно экс-возлюбленный певицы Ирины Билык, хореограф Дмитрий Коляденко отпраздновал юбилей.

Ему исполнилось 50 лет. Несмотря на скандалы и разрыв, бывшие остались друзьями и проводят время вместе. В частности, они поздравляют друг друга с праздниками. Коляденко мечтал отпраздновать 50-летие в компании двух бывших возлюбленных — Еленой Коляденко и Ириной Билык. Впрочем, из-за концерта певица не смогла посетить вечеринку, а встретилась с ним через две недели.

В программе "Світське життя" знаменитость рассказала, что подарила Дмитрию на день рождения.

"Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу. Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена советского союза". Так я нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами", — поделилась звезда.

http://svitske.1plus1.ua/

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко поделился о первом сексе с Ириной Билык. Влюбленные ждали две недели результатов анализов, чтобы заняться любовью.

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