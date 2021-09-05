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Ирина Билык рассекретила, что подарила бывшему Дмитрию Коляденко на юбилей

Ирина Билык рассекретила, что подарила бывшему Дмитрию Коляденко на юбилей

Ирина Билык рассекретила, что подарила бывшему Дмитрию Коляденко на юбилей

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

Недавно хореографу исполнилось 50 лет.

Недавно экс-возлюбленный певицы Ирины Билык, хореограф Дмитрий Коляденко отпраздновал юбилей.

Ему исполнилось 50 лет. Несмотря на скандалы и разрыв, бывшие остались друзьями и проводят время вместе. В частности, они поздравляют друг друга с праздниками. Коляденко мечтал отпраздновать 50-летие в компании двух бывших возлюбленных — Еленой Коляденко и Ириной Билык. Впрочем, из-за концерта певица не смогла посетить вечеринку, а встретилась с ним через две недели.

В программе "Світське життя" знаменитость рассказала, что подарила Дмитрию на день рождения.

"Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу. Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена советского союза". Так я нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами", — поделилась звезда.

© http://svitske.1plus1.ua/
http://svitske.1plus1.ua/

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко поделился о первом сексе с Ириной Билык. Влюбленные ждали две недели результатов анализов, чтобы заняться любовью.

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