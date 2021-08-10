Дмитрий Коляденко поделился о первом сексе с Ириной Билык: "Не люблю презервативы"

Влюбленные ждали две недели результатов анализов, чтобы заняться любовью.

Известный украинский хореограф Дмитрий Коляденко откровенно рассказал об отношениях с певицей Ириной Билык, которая недавно официально развелась с Асланом Ахмадовым.

Пара жила в гражданском браке в течение трех лет. Знаменитость поделился, что между ними была большая любовь. А доказательством этого является их первый секс. Как рассказал артист каналу "Украина", для того, чтобы перейти к новому этапу их отношений, ему пришлось несколько раз сдать анализы.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / gazeta.ua

"Мы решили, что если у нас любовь, можно подождать и провериться. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты 2 недели. Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, потому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", — поделился звезда.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / instagram.com/fan_iryna_bilyk

Коляденко добавил, что сейчас между эксами прекрасные отношения и называет Билык подругой.

Напомним, ранее Ирина Билык призналась, что ее бил Дмитрий Коляденко. Певица поделилась, что хореограф ее очень ревновал.

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