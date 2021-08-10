Николь Кидман рассказала, как муж относится к ее секс-сценам

Любимый звезды даже не знает, что происходит на съемочной площадке.

Известная австралийско-американская актриса Николь Кидман, которая недавно показывала свои детские фотографии, рассказала об отношении мужа к ее сексуальным сценам в фильмах.

Кидман поделилась, что ее муж, музыкант Кит Урбан, нисколько не возражает, если ей нужно разыграть любовную сцену на камеру. Более того, он даже не знает, что происходит на съемочной площадке.

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"Мой муж — артист, поэтому он все это понимает, и он также не вмешивается. Он видит шоу в самом конце, когда все смонтировано. Он смотрит на мою работу трезвым взглядом. Он не читает никаких сценариев, он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке, у него своя собственная карьера, которой он отдается ", — сообщила актриса в ток-шоу Daily Pop.

Отметим, что Николь и Кит женаты с 2006 года. У пары за это время родились две дочери.

Напомним, ранее Николь Кидман делилась с поклонниками новостью о том, что с ней произошел неприятный инцидент. Неизвестный мужчина напал на актрису в Сиднейском оперном театре.

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