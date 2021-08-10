"Маскарад" на 1+1: известен новый герой загадочного шоу

Им стал таинственный Арлекин.

Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад", в котором звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения продемонстрируют неожиданные, скрытые таланты.

Зрителей ждет яркое действо, где звезды на сцене продемонстрируют постановки с акробатикой, танцами, вокалом, боем на саблях и другие.

Недавно 1+1 запустил медийный квест, в рамках которого зрители будут знакомиться с героями нового сезона "Маскарада". Фантастические персонажи будут появляться в эфире 1+1, на страницах украинских изданий, в соцсетях телеканала и в других местах. Первым героем шоу стал Попугай из Рио, которого представили в эфире инфотенмент шоу "Твой день". Яркий, фантастический персонаж, крылья которого усыпаны более 2000 перьев, в прямом эфире шоу вместе с телеведущими сделал пародию на смешные видеоролики с попугаями со всего мира.

Сегодня зрители познакомились со вторым фантастическим героем шоу. Им стал таинственный Арлекин. Кто будет следующим персонажем, который примет участие в шоу, станет известно уже завтра на эксклюзивном пресс-показе.

Главной деталью карнавального образа Арлекина стал слепок с лица Джокера. Голова персонажа украшена колокольчиками. Его костюм состоит из комбинезона, сшитого из разноцветных лоскутков дорогих тканей красного, черного и золотого цвета. Украшением образа стал красный бархатный пиджак с блестящими камнями.

пресслужба каналу "1+1"

Кто скрывается за сказочными образами героев, зрители и звездные судьи смогут угадать эфире шоу "Маскарад".

За победу в шоу и право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, будут соревноваться две звездные команды. В состав первой тройки вошли телеведущая и судья "Лиги Смеха" Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач.

Вторую команду возглавил юморист Игорь Ласточкин. Помогать ему в шоу будут легенда украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес. К тому же, звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, артисты, актеры или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя "Липсинк батла" будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата Mysteries in the spotlight. Ведущим второго сезона шоу "Маскарад" стал Тимур Мирошниченко.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.

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