Нетрезвый уличный "гонщик" устроил массовое ДТП в Одессе

Пострадавшая одна женщина, которую посекло щепками стекла.

В Одессе двое человек пострадали в массовой аварии. Водитель летел на бешеной скорости, разбил три машины и влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Очевидцы утверждают, водитель «БМВ», который вылетел на остановку, был нетрезв и устроил гонки с другими водитель задолго до перекрестка. А на светофоре вместо того, чтобы притормозить — продолжал давить на газ.

Протаранил электрокар, задел две машины и вылетел на людей, которые ждали трамвай. Пострадавшая одна женщина, которую посекло щепками стекла, и сам виновник аварии. Их госпитализировали.

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