Ирина Билык вспомнила, когда последний раз видела своего экс-мужа

Также артистка рассказала, что ее экс-влюбленный снял для нее клип.

Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно официально развелась с Асланом Ахмадовым, вспомнила своего бывшего мужа.

В программе " Світське життя" артистка рассказала, что с Асланом они рассталась на позитивной ноте. Последний раз она видела, когда он приезжал в Киев месяц назад, чтобы официально развестись.

"Это было уже мой четвертый или пятый развод, я не считаю. Я со своими партнерам расхожусь всегда на том этапе, когда мы остаемся друзьями, когда мы еще не успели поссориться очень сильно", — поделилась исполнительница.

Кроме этого, артистка рассказала интересную новость. Оказывается, ее бывший муж в дуэте с молодым певцом снял для нее новый клип. Однако, больше подробностей артистка рассекретила.

Заметим, о браке Ирины Билык и Аслана Ахмадова стало известно в 2016 году. Для звезды это стал первый официальный брак. После разрыва артистка назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической". Пара воспитывает общего 5-летнего сына Табриза.

Напомним, недавно Ирина Билык рассказала некоторые подробности из своей личной жизни. Звезда призналась, что хочет видеть возле себя постоянного партнера.

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